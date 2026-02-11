Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios

Dormir bien no depende únicamente de apagar las luces o evitar el uso del celular antes de acostarse. La ciencia ha demostrado que la alimentación nocturna también influye en la calidad del sueño, especialmente cuando se eligen alimentos que favorecen la producción de melatonina y serotonina, hormonas clave para conciliar el descanso.

En ese contexto, especialistas en nutrición y estudios recientes coinciden en señalar que el mejor snack nocturno para dormir mejor es el yogur griego natural acompañado de nueces o almendras. Esta combinación reúne nutrientes esenciales que ayudan al organismo a relajarse y prepararse para el sueño, sin generar pesadez digestiva.

Investigaciones citadas por la Sleep Foundation indican que los lácteos contienen triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo transforma en serotonina y melatonina. Estas sustancias regulan el ciclo sueño-vigilia y facilitan el inicio del descanso nocturno. A su vez, las nueces y almendras aportan magnesio y melatonina natural, elementos asociados con la relajación muscular y la reducción del estrés.

¿Por qué el yogur con frutos secos es el mejor snack nocturno para dormir mejor?

Un estudio publicado en la revista científica Food & Function evidenció que el consumo regular de frutos secos, especialmente nueces, puede mejorar la calidad del sueño al aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo.

De igual forma, investigaciones del Journal of Research in Medical Sciences señalan que el magnesio contribuye a disminuir la activación del sistema nervioso, favoreciendo un descanso más profundo.

A diferencia de otros alimentos, este snack es ligero, fácil de digerir y bajo en azúcares, lo que evita picos de glucosa que podrían interrumpir el sueño durante la noche. Nutricionistas recomiendan consumirlo entre 60 y 90 minutos antes de acostarse, en porciones moderadas y sin edulcorantes añadidos.

¿Qué beneficios aporta un snack nocturno para conciliar el sueño?

Además de facilitar el inicio del descanso, un snack adecuado puede reducir los despertares nocturnos y mejorar la duración total del sueño. La National Sleep Foundation advierte que acostarse con hambre puede generar incomodidad y dificultar el descanso, mientras que una colación saludable ayuda a mantener estable el metabolismo durante la noche.

Otras alternativas con respaldo científico incluyen el kiwi, la avena o la leche tibia; sin embargo, el yogur griego con frutos secos destaca como la opción más completa, al combinar proteínas, grasas saludables y micronutrientes clave para el sistema nervioso.

Incorporar este hábito dentro de una rutina de higiene del sueño, junto con horarios regulares y un ambiente adecuado, puede marcar una diferencia significativa en la calidad del descanso.