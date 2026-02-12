Hay dolor: se confirmó la muerte inesperada de una reconocida actriz

En México hay un profundo shock debido a que murió una reconocida actriz.

Celia Suárez Édgar, que era oriunda de Tampico, México, pero vivió gran parte de su vida en la capital, ya no se encuentra en este plano terrenal.

Esta actriz participó en 'Mujer, casos de la vida real', que es una de las series más icónicas y vistas entre los mexicanos y, además, también interpretó un personaje en el proyecto 'Trece miedos'.

Su muerte fue confirmada a través de un sensible comunicado que emitió la Asociación Nacional de Intérpretes de México en sus redes sociales.

Así se confirmó la muerte de Celia Suárez Édgar, la reconocida actriz de México

Con una pieza gráfica y un breve mensaje, la Asociación Nacional de Intérpretes le envió sus más sinceras condolencias a los familiares y conocidos de la actriz Celia Suárez Edgar.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete, Celia Suárez Édgar. A sus familiares y amigos, mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andi. ¡Descanse en paz!", se escribió.

Sin embargo, hasta ahora, no se han detallado cuáles fueron las causas exactas del deceso de la reconocida actriz.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Celia Suárez Édgar, la reconocida actriz de México

Luego de que la Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó el fallecimiento de la actriz Celia Suárez Édgar, sus seguidores expresaron su tristeza y le desearon un descanso tranquilo.

"En paz descanse", "lo siento mucho", "fue una gran actriz", "ahora está con Dios" ,"luz en su camino", "bendiciones para su familia", "mi más sentido pésame", "que esté en su gloria" y "que el señor le conceda todo el consuelo a su familia", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.