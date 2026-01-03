Nacional sucumbió ante Deportes Tolima y dejó escapar el liderato de la Liga Betplay

El enfrentamiento entre Deportes Tolima y Atlético Nacional este domingo 1 de marzo no fue un partido más del calendario; fue una auténtica partida de ajedrez futbolística que cerró con broche de oro la jornada dominical en el Estadio Manuel Murillo Toro.

En un escenario que vibró de principio a fin, el conjunto "pijao" logró una victoria estratégica de 1-0, frenando en seco el ascenso del equipo verdolaga y reacomodando las fichas en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Tolima venció y se acerca al liderato

Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró una intensidad física notable, digna de lo que muchos ya consideran un "clásico moderno" del rentado local. El técnico del Tolima planteó un esquema agresivo que buscó asfixiar la salida de Nacional, equipo que llegó a Ibagué liderado por la jerarquía de Edwin Cardona y el olfato goleador de Alfredo Morelos.

Durante la primera mitad, el juego fue de ida y vuelta constante; Nacional avisó primero con un remate de media distancia de Samuel Velásquez y un intento de chilena que rozó el palo, mientras que el local respondió con la velocidad de sus extremos, exigiendo en repetidas ocasiones la reacción del portero Harlen "Chipi Chipi" Castillo.

El momento bisagra del compromiso llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 50, tras una jugada colectiva tejida por la banda derecha que terminó en una infracción imprudente dentro del área, el árbitro central señaló una pena máxima incuestionable a favor del local.

El volante Juan Pablo "Tatay" Torres, con una frialdad absoluta impropia de su juventud, ejecutó el cobro con potencia para decretar el 1-0 definitivo. A partir de allí, el "Rey de Copas" volcó todas sus naves al ataque, haciendo ingresar a sus revulsivos para buscar el empate agónico, pero se estrelló contra una muralla defensiva impecable liderada por el guardameta Neto Volpi.

Con este resultado, el Deportes Tolima llega a 15 unidades, igualando la línea de puntos de Atlético Nacional en la clasificación general.

Para el cuadro antioqueño, esta derrota representa un serio llamado de atención sobre su solidez defensiva como visitante, mientras que para el "Vinotinto y Oro" significa un tanque de oxígeno puro que los consolida dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.