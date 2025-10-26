Así iniciará la tabla del descenso en el año 2026: Deportivo Cali contra las cuerdas

Este sábado 25 de octubre, el FPC conoció de manera oficial los dos equipos que descendieron a la segunda categoría. Ya semanas atrás se había conocido que el Envigado había sido el primer equipo que descendió tras los malos resultados en esta temporada.

Sin embargo, este sábado, se conoció que el Unión Magdalena, equipo histórico del FPC volverá a jugar la segunda división tras caer con el Once Caldas por 1-0.

El cuadro ciclón necesitaba sumar de a tres en este duelo clave tras conocer que su mayor rival, el Boyacá Chicó había ganado a tempranas horas.

Bajo este contexto, la tabla del descenso quedó definida y ya está en la mira de varios equipos para el año 2026.

Así iniciará la tabla del descenso para el año 2026

Con lo conocido, la tabla del descenso para el próximo año iniciará con la lucha principalmente de cinco clubes, los cuales no han tenido los mejores resultados en este año 2025.

Además de los dos ascendidos, los equipos que estarían en grave peligro de descender en caso de seguir con los malos resultados serían Boyacá Chicó, La Equidad y el Deportivo Cali, histórico que ha venido en la cuerda floja durante los últimos años.

La tabla del descenso iniciará así:

20. Club ascendido

19. Club ascendido

18. Boyacá Chicó - 69 puntos - 0,92 prom.

17. La Equidad - 76 puntos - 1,01 prom.

16. Deportivo Cali - 82 puntos - 1,09 prom.