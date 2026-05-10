Se movió la tabla del descenso en el fútbol colombiano tras goleada del Cúcuta

Se jugó la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, lo que quiere decir que los equipos que están peleando por la permanencia en primera división tienen cada vez menos partidos por delante para conseguir el objetivo, recordando que los descensos quedarán definidos una vez termine la fase del 'todos contra todos'.

En esta fecha, se dio un resultado clave para la tabla del promedio y fue la goleada de Cúcuta Deportivo ante Pereira. El equipo 'Motilón' se impuso por 4-0 en el General Santander y suma tres puntos que podrían ayudarlo a quedarse en la A un año más.

Con este resultado, Cúcuta llegó a 31 puntos en 31 partidos disputados a lo largo del año, lo que los deja con un promedio de 1.00, un margen positivo de cara a lo que resta de campeonato, pues con un par de triunfos en los próximos partidos incluso podrían superar a algunos rivales directos.

¿Qué equipos están en riesgo de descender?

Con este triunfo, Cúcuta todavía no puede confiarse. En este momento Jaguares de Córdoba está último en la tabla del descenso, pero tiene un partido menos que el Cúcuta y con pocos puntos podrían conseguir el milagro de quedarse en la A.

Adicional a estos dos clubes está Boyacá Chicó, que ya tiene medio pie en la B, pero se puede salvar si los mismos Cúcuta y Jaguares obtienen resultados muy malos en lo que resta de campeonato.

Por último, Internacional de Bogotá y Alianza de Valledupar se encuentran con un promedio muy bajo y son los clubes que están en la mira de Cúcuta y Jaguares para salvarse ambos.

Así está la tabla del descenso

20. Jaguares F.C. | 30 PJ | 25 puntos | 0,8333

19. Boyacá Chicó | 108 PJ | 98 puntos | 0,9074

18. Cúcuta Deportivo | 31 PJ | 31 puntos | 1,0000

17. Internacional de Bogotá | 110 PJ | 120 puntos | 1,0909

16. Alianza Valledupar F.C. | 109 PJ | 119 puntos | 1,0917

15. Llaneros | 71 PJ | 81 puntos | 1,1408

14. Deportivo Pereira | 108 PJ | 125 puntos | 1,1574

13. Deportivo Cali | 109 PJ | 134 puntos | 1,2294