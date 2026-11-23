Si tiene previsto enviar dinero o hacer un pago por Nequi en la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026, conviene adelantarlo.

La billetera digital informó mediante un aviso en su aplicación que suspenderá el acceso durante una hora para realizar una actualización tecnológica.

La pausa comenzará a la 1:30 a. m. y terminará, según lo previsto, a las 2:30 a. m., hora de Colombia.

¿Qué funciones de Nequi estarán suspendidas durante el mantenimiento?

Mientras duren los trabajos, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación. Eso significa que tendrán que esperar para consultar el saldo, revisar movimientos, enviar dinero o hacer pagos que requieran abrir la app.

La interrupción puede afectar a quienes necesiten hacer una compra en línea o completar una transferencia antes de que amanezca.

¿Qué recomienda Nequi si tiene un pago pendiente?

La plataforma pidió a sus usuarios organizar con anticipación las operaciones que tengan previstas para esa madrugada. "En ese rato no podrás ingresar a nuestra app. Te recomendamos programarte", señaló en el mensaje. En el mismo aviso aseguró: "Tu plata y tu info están y estarán seguras".

Si tiene un pago que vence durante esa franja, puede dejarlo hecho antes de la 1:30 a. m. Para las operaciones que puedan esperar, la hora prevista para volver a ingresar es después de las 2:30 a. m.