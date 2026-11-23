Como suele ser habitual, Mhoni Vidente realizó su lectura de cartas en El Heraldo de México y analizó el panorama político.

La reconocida astróloga de origen cubano volvió a hacer énfasis en que, desde su punto de vista, España tendría muy pronto a un mandatario de derecha.

Pero, además, Mhoni Vidente sorprendió con una predicción relacionada con una mandataria de Estados Unidos. ¿De quién se trata y qué fue lo que dijo exactamente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre Gina Hinojosa, próxima gobernadora de Texas, Estados Unidos

El pasado 3 de noviembre de 2026, Gina Hinojosa obtuvo el 52.82 % de los votos en las elecciones que se realizaron en Estados Unidos y próximamente comenzará a ejercer como la nueva gobernadora de Texas.

De acuerdo con lo que se ha revelado, su posesión formal se llevaría a cabo el 19 de enero de 2027. Sin embargo, Mhoni Vidente afirmó que se podría presentar una situación totalmente sorpresiva.

"Hay rumores de que no quieren dejar sentar a la candidata que ganó porque mucha gente dice que no los representa y que no la conocían", puntualizó la reconocida astróloga radicada en México.

"Varios están diciendo que cómo vino a ganar con cinco millones de votos más y se visualiza que no la dejarían tomar posesión", agregó.

¿Qué fue lo que dijo Mhoni Vidente sobre el futuro de España?

Previo a las elecciones que se realizarán en España, Mhoni Vidente expresó que la 'derecha' está fuerte y que lo más probable es que sean los ganadores de la jornada.

"Tenemos elecciones en España y va a ganar completamente la 'derecha', a pesar de todas las infiltraciones de fraude de las que se ha hablado", dijo.

"La gente está pidiendo un cambio en Europa y en el mundo entero", concluyó.