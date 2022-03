El día que Taylor Hawkins se puso la camiseta de la Selección Colombia

Miles de amantes de la música se pusieron cita este viernes en el centro de eventos Briceño 18 para el inicio del Festival Estéreo Picnic 2022, que reabrió sus puertas luego de tres años tras haber aplazado las ediciones 2020 y 2021 por la pandemia del covid-19. Foo Fighters aparecía como el artista principal del line up del día inaugural, pero una trágica noticia empañó lo que era una gran fiesta.

A eso de las 10 p.m., la banda estadounidense confirmó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento del baterista Taylor Hawkins, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la habitación del hotel en donde se estaba hospedando en el norte de Bogotá. Las causas aún no se han dado a conocer.

La noticia ha generado conmoción a nivel mundial y seguidores de Foo Fighters se han reportado desde todos los rincones del planeta para honrar la memoria del icónico artista.

Como si fuera una premonición, hace no mucho tiempo, Hawkins sorprendió en un concierto al presentarse en la tarima con la camiseta de la Selección Colombia, en un evento que nada tenía que ver con el país 'cafetero'.

En Fresno, California (Estados Unidos), a 5,849 kilómetros de Bogotá, en donde murió, el fallecido baterista se vistió con la piel de la 'tricolor' en un concierto realizado el 9 de diciembre de 2021.

En medio de la presentación, Hawkins se paró de su silla y fue al frente de la tarima para enloquecer con el público presente. Empezó a entonar el popular grito "Eeoo" que Freddie Mercury convirtió en legendario en el estadio de Wembley durante el Live Aid de 1985, pero con la diferencia de que lo cambió por la palabra Fresno.

My favorite moment from the Foo Fighters concert in #Fresno December 9th 2021.

Taylor Hawkins was a powerful force on stage. We loss a beautiful beautiful soul. 💔❤️ pic.twitter.com/op5XTgVtJ8