Técnico del Rayo Vallecano no se guarda nada por la ausencia de James: "Elijo a los que creo que son los mejores'

El colombiano James Rodríguez ha sido tendencia durante los últimos días en España, todo esto por su poca participación en los duelos del Rayo Vallecano gracias a las decisiones del técnico Iñigo Pérez.

No obstante, este fin de semana, el colombiano vuelve con la misma ilusión de ver más minutos en el equipo de Vallecas. En esta oportunidad, el club de Madrid se medirá con Leganés.

De cara a este duelo, el técnico ha sido nuevamente consultado por la presencia de James en el terreno de juego. Aunque la afición lo quiere ver de titular, es poco probable que suceda por lo dicho por Pérez.

Íñigo Pérez lanzó dardo a la titularidad de James

El estratega enfatizó en la importancia de la presencia de James en el equipo sin embargo, dejó dudas de una posible titularidad.

“Estoy encantado con que esté (James), pero creo que voy dejando claro un poco cuál es mi idea. En su caso, viene de una actividad grande, a pesar de que sea el mejor se puede lesionar igual que todos y elijo a los que creo que son los mejores para ganar ese partido”, dijo.

Sobre las constantes preguntas sobre James, Pérez fue certero y lanzó duro mensaje. "Realmente no sufro con esto (preguntas sobre James). Entiendo vuestro trabajo y soy empático con ello y con lo que genera James", dijo.

Y agregó: "Luego tengo la fortuna o no, de no vivir en un mundo virtual. Me llegan cosas, uno tiene familia, hijos y te va llegando de la manera en la que no quieres que te llegue. Porque no perteneces a ese mundo para poder obviar cosas pero estoy tranquilo, sabiendo que siempre habrá críticas pero no se preocupen por mí, lo entiendo".

El duelo entre Rayo Vallecano y Leganés se dará este sábado desde las 9:15 am en el estadio de Vallecas.