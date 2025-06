Los técnicos que suenan en Junior para reemplazar a César Farías

El panorama en Junior de Barranquilla es tenso y lleno de incertidumbre tras la decepcionante campaña del primer semestre del 2025. El equipo 'tiburón', que inició el año con altas expectativas, terminó firmando unos cuadrangulares lamentables, sin mostrar identidad de juego y quedando eliminado sin pelear por un lugar en la final. Ante este escenario, la salida del venezolano César Farías parece inminente, y desde ya la directiva trabaja en la búsqueda de un nuevo timonel que enderece el rumbo.

Aunque no hay anuncio oficial, todo indica que Farías no continuará al mando del primer equipo. Su ciclo, que comenzó con esperanza tras su paso por Águilas Doradas y América de Cali, no logró consolidarse en Barranquilla y terminó envuelto en críticas tanto por resultados como por rendimiento. Ahora, la dirigencia rojiblanca está analizando varios perfiles con la idea de arrancar el segundo semestre con un nuevo proyecto deportivo.

Arias y Cruz Real, los primeros nombres en la lista

Según información proveniente desde medios barranquilleros, uno de los candidatos con mayor fuerza es el uruguayo Alfredo Arias, recientemente desvinculado del Deportivo Cali tras no clasificar a los cuadrangulares. Arias, con experiencia en el fútbol colombiano, ya ha tenido pasos por Santa Fe e Independiente Medellín, y su estilo de juego ofensivo gusta a algunos sectores de la dirigencia juniorista.

Otro nombre que ha vuelto a sonar con fuerza es el de Juan Cruz Real, quien ya tuvo un ciclo en Junior en 2022. Aunque su paso anterior dejó muchas dudas y terminó sin títulos, su conocimiento del club y la liga lo convierten en una opción que el club analiza con seriedad.

La decisión final se tomará en los próximos días, pero todo indica que Junior apostará por un cambio en el banquillo para intentar salvar el año y volver a ser protagonista en la Liga BetPlay.