Tenista Angélica Bernal abre su corazón y se prepara para la final de Wimbledon

En A lo que Vinimos estuvo la tenista Angélica Bernal, quien se clasificó para la final de Wimbledon en sillas de ruedas. Logró esta hazaña en las semifinales dobles femenino junto a Ksenia Chasteau.

¿Cómo te estás preparando para esta final?

“Hoy entrené y más tarde haré recuperación porque tengo un par de molestias en el hombro y en la espalda, porque ya vine cargada de la mitad del año. Mañana será muy parecido para estar preparada el domingo”.

¿Qué características tiene una competencia en silla de ruedas en comparación la convencional?

“La única diferencia del tenis convencional al de silla de ruedas es que nosotros podemos dejar rebotar dos veces la pelota antes de devolverla al otro lado si queremos, no es necesario. Esto porque la movilidad es más complicada, tenemos la raqueta en la mano al tiempo que impulsamos la silla de ruedas”.

“Las sillas de ruedas son especiales, las ruedas grandes tienen un ángulo y una quinta rueda para los tiros rápidos. Cada silla es súper personalizada para cada deportista y ninguno puede usar la del otro”.

¿Cómo llegaste a ser tenista?

“Nací sin la pierna derecha, más o menos a los 2-3 años empecé a usar prótesis. Mi papá no era deportista profesional, pero sí había practicado varios deportes, entre ellos el tenis. Al principio mis papás no querían, pero al momento en que me siento en la silla de ruedas fue totalmente lo contrario, se convirtió en parte de mi cuerpo. Me permitió ser más ágil, rápida y llegarle a todas las bolas”.

¿Cuál es ese mensaje para la gente que te ve como una inspiración?

“El mensaje es que las limitaciones las tenemos nosotros en la mente. Con disciplina, determinación y con las personas correctas, todo se puede lograr”.