Teófilo Gutiérrez en problemas: fue denunciado por amenazas y el caso ya está en la Fiscalía

El futbolista Teófilo Gutiérrez, actual jugador del Junior de Barranquilla, se encuentra en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía Seccional del Atlántico recibiera una denuncia penal en su contra por el presunto delito de amenazas de muerte.

El denunciante, identificado como Gastón Marriaga González, asegura que el delantero incumplió con un acuerdo económico y reaccionó de manera intimidante cuando fue presionado para saldar la deuda.

Los hechos que rodean la denuncia contra Teófilo Gutiérrez

Según el documento radicado el pasado 19 de agosto de 2025, Marriaga manifestó que en febrero de 2024 prestó una suma de dinero a Gutiérrez, bajo un acuerdo verbal en el cual este debía cancelar intereses mensuales. Sin embargo, el futbolista habría cumplido con los pagos solo hasta abril de 2025, momento en el que dejó de cumplir con lo pactado.

El denunciante relató que el 12 de agosto de 2025 sostuvo una conversación telefónica con el jugador para acordar la devolución del capital prestado junto a los intereses pendientes. No obstante, según la denuncia, el delantero no solo se habría negado a realizar el pago, sino que también habría proferido amenazas directas contra su integridad física, lo que llevó al prestamista a formalizar la acusación ante la Fiscalía.

Pruebas y posibles consecuencias legales para el jugador del Junior

De acuerdo con la información suministrada por Marriaga, a la denuncia fueron anexadas notas de voz, capturas de conversaciones en WhatsApp y una letra de cambio que respaldarían tanto la existencia del préstamo como los reclamos realizados al futbolista. El prestamista, además, expresó temor por su seguridad personal y solicitó medidas de protección.

Por su parte, fuentes del ente investigador indicaron al diario El Heraldo que, hasta el momento, la denuncia contra Teófilo Gutiérrez es la única registrada en su contra, aunque se espera que en los próximos días el jugador sea citado para entregar su versión de los hechos.

Este proceso podría tener repercusiones no solo en el ámbito legal, sino también en su continuidad con el Junior de Barranquilla, club con el que recientemente renovó contrato por seis meses.