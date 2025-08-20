"Pónganse en nuestros zapatos": Hinchas de Millonarios lanzaron sus tenis al campo de juego como protesta

Los Comandos Azules, la barra popular de Millonarios protagonizó una masiva y simbólica protesta en el estadio El Campín.

Durante el reciente encuentro del equipo 'embajador', más de seis mil pares de zapatos llovieron desde la tribuna Lateral Norte hacia el terreno de juego.

Este inusual acto de descontento se produjo como una contundente respuesta a la crisis deportiva que atraviesa el club, actualmente en el fondo de la tabla de posiciones.

La hinchada expresó así su frustración ante la falta de inversión por parte de los directivos, especialmente tras ver los recientes títulos conquistados por sus clásicos rivales, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

Hinchas de Millonarios arrojaron zapatos a la cancha del estadio El Campín

La medida de protesta por la barra popular dejó la cancha de la parte norte del estadio El Campín cubierta de tenis y quedando descalzos en las tribunas.

Este gesto, cargado de simbolismo, buscó transmitir un mensaje directo tanto a los jugadores como a la cúpula directiva del club.

La afición considera que la actual plantilla no está a la altura de las exigencias de una institución histórica como Millonarios, y responsabilizan a los directivos por no haber realizado las incorporaciones necesarias para conformar un equipo capaz de pelear por los primeros puestos y emular los éxitos de sus rivales.

Partido de Millonarios vs. Unión Magdalena suspendido parcialmente por protesta

La profunda molestia de la barra de Millonarios arrojando zapatos refleja un sentir generalizado entre los seguidores del equipo. La falta de resultados positivos en el presente semestre se suma a la frustración acumulada tras las eliminaciones en torneos anteriores.

Los hinchas perciben una falta de ambición por parte de la dirigencia, priorizando, según su visión, aspectos económicos sobre la inversión deportiva necesaria para devolverle la grandeza al club.

La comparación con los recientes logros de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe agudiza aún más el descontento de la afición albiazul.

La protesta de la barra de Millonarios arrojando zapatos es una clara manifestación de la crisis de confianza entre la hinchada y la directiva.