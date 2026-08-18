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Santiago Arias fue agredido en Argentina y su rival terminó expulsado: video

Cabezazo a Santiago Arias desató escándalo en Independiente: el rival fue expulsado tras salirse de control.

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Foto: @espaci0rojo

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
12:59 p. m.
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Santiago Arias fue víctima de una fuerte agresión durante el triunfo 3-1 de Independiente sobre Lanús. El lateral colombiano recibió un cabezazo de Ramiro Carrera en el tiempo de adición y terminó el partido con hielo en la cabeza.

El incidente ocurrió cuando el compromiso ya llegaba a su final. Arias caminaba por el terreno de juego mientras Carrera se encontraba detrás de él, en medio de una discusión que terminó de forma inesperada.

¿Qué pasó entre Santiago Arias y Ramiro Carrera?

En el minuto 90+6, Carrera se acercó al defensor colombiano y le propinó un cabezazo que provocó que Arias cayera inmediatamente sobre el césped.

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La reacción arbitral fue contundente. El juez Martínez Beligoy expulsó al futbolista de Lanús, quien, lejos de tranquilizarse, continuó encarando al colombiano mientras este permanecía en el suelo.

La situación obligó a la intervención del árbitro para intentar controlar al jugador argentino. Las imágenes de la transmisión mostraron los momentos de tensión que se vivieron sobre el final del encuentro.

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Arias finalmente pudo ponerse de pie y abandonar el campo caminando. Sin embargo, lo hizo con una bolsa de hielo sobre la zona de la cabeza donde recibió el golpe.

¿Cómo le fue a Santiago Arias con Independiente?

Más allá del episodio, Santiago Arias fue titular y disputó los 90 minutos con Independiente, que consiguió una importante victoria como visitante frente a Lanús.

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El conjunto de Avellaneda se impuso 3-1 y sumó tres puntos que le permitieron escalar hasta la tercera posición del Grupo A, con nueve unidades. Instituto lidera la zona con 12 puntos, mientras que Vélez Sarsfield ocupa el segundo lugar con 11.

El triunfo también significó un nuevo comienzo para Independiente bajo la dirección de un entrenador interino, en una jornada que terminó marcada por la agresión contra el colombiano.

La expulsión de Ramiro Carrera dejó uno de los momentos más comentados del partido y podría traer consecuencias disciplinarias para el futbolista argentino.

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