'Se comió el mundo': Dibu Martínez fue elegido el mejor arquero del 2022 por la Fifa

No hubo espacio para especular y los rumores se hicieron realidad: Emiliano Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo del 2022 en los premios The Best de Fifa.

Desde hace un par días se había filtrado que 'Dibu' sería el ganador de la ceremonia que se celebró este lunes en París. Sus competidores por el galardón fueron Yassine Bounou y Thibaut Courtois.

El guardameta del Aston Villa, de 30 años, brilló sobre todo en las rondas decisivas que llevaron a la Selección Argentina a proclamarse campeona del mundo por tercera vez en su historia, ante Países Bajos en cuartos y frente a Francia en la final del Mundial de Catar.

El emotivo discurso de 'Dibu' Martínez

Un emocionado 'Dibu' acudió a recoger el premio al escenario de la Sala Pleyel de la capital francesa, desde donde proclamó que sus ídolos son sus padres: "Siempre me preguntan quiénes son mis ídolos o a quiénes miraba cuando era chico… Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas y ver a mi papá trabajando todo el día. Mis ídolos son ellos".

"Obviamente es algo muy lindo para mi carrera. Un orgullo para mi país, levantar la Copa del Mundo después de 36 años es algo muy especial. Mi familia es gran parte de esto, la gente del Aston Villa, la Selección argentina... a Lionel Scaloni, que me dio la oportunidad de jugar para la Selección, que era el sueño de toda mi vida. A mi mujer, que siempre me acompañó a todos lados".

El meta argentino superó en una votación realizada por directores técnicos y jugadores de las selecciones nacionales y por periodistas especializados y aficionados de todo el mundo al marroquí Yassine Bounou, semifinalista en el Mundial con Marruecos, y al belga Thibaut Courtois, campeón de la Champions con el Real Madrid.

Emiliano Martínez abre así de nuevo su vitrina de distinciones individuales, ya que en Catar ya recibió el Guante de Oro al mejor arquero del torneo.