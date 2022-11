¡La mejor postal! Tiburón blanco salta en plena competencia de surf

La naturaleza y el deporte nos dejan en esta oportunidad una nueva postal que le está dando la vuelta al mundo, pues en medio de una competencia surf, un tiburón blanco tomó el protagonismo y al momento que un competidor estaba en su presentación, saltó de las aguas y dejó una de las mejores postales de este deporte en el mundo.

Los hechos se presentaron en las aguas de California, que la semana pasada albergaron una grandiosa fiesta por cuenta del aniversario del tradicional San Onofre Surfing Club, haciendo que todos los aficionados a este deporte estuvieran a la expectativa para mirar a los mejores surfistas del mundo haciendo su actuación.

Durante la competencia, se vivieron varios momentos de tensión y adrenalina, donde los deportistas hicieron que todos los espectadores centraran sus miradas en la combinación del equilibrio con el agua que hacía cada competidor, generando una verdadera fiesta en este deporte acuático.

Sin embargo, ninguna de las actuaciones fue la que se robó las miradas, pues en medio de la presentación de Tyler Warren, un tiburón blanco salto de las aguas y dejó una de las mejores postales del aniversario del tradicional San Onofre Surfing Club.

“El surfista Tyler Warren siendo fotografiado por un gran tiburón blanco durante el concurso de surf de San Onofre el 22 de octubre”, agregó ᴊᴏʜɴ ᴡᴡꜰɢᴅ en su cuenta de Twitter, donde se hizo viral la fotografía deportiva.

Surfer Tyler Warren getting photobombed by a great white shark during the San Onofre surf contest on October 22nd.



📸 By Jordan Anast pic.twitter.com/rMDhopuphX