Tiktoker venezolano que 'menospreció' a Colombia antes del 3-6, tuvo que pagar un reto EN VIVO: video viral

Antes de que se jugará el partido entre la Selección Venezuela y la Selección Colombia, en Maturín, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, 'Chucho Fut', un tiktoker venezolano, aseguró que la 'tricolor' no tenía posibilidades de ganarle a la 'vinotinto'.

De hecho, dio a entender que Venezuela, que no había perdido en Maturín, le pasaría por encima a la Selección Colombia y que llegaría más lejos en el Mundial 2026.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, decidió apostar con un tiktoker colombiano y, tras la derrota con marcador de 3-6, tuvo que cumplir el reto en vivo. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como el tiktoker venezolano que 'menospreció' a la Selección Colombia antes del 3-6 vs. Venezuela, pagó el reto

En el momento en el que 'Chucho Fut' hizo sus declaraciones sobre la Selección Colombia, le propuso a un tiktoker 'cafetero' que el que perdiera tenía que leer un texto elaborado por el otro.

Fue así como, una vez se acabó el partido, le correspondió leer unas palabras pidiendo perdón por la soberbia que utilizó para referirse a la Selección Colombia.

"Bueno, muchachos, tengo que darle una disculpa a todo el pueblo colombiano. La realidad es que hoy mi selección fue el hazmerreír de toda Sudamérica y la Selección Colombia es mucho más grande que la de Venezuela", comenzó leyendo el tiktoker venezolano.

"Quiero pedir disculpas por ser soberbio y haber hablado antes de tiempo. Mis jugadores no estuvieron a la altura del partido y la realidad es que estamos muy lejos de la Selección Colombia y no sé si Venezuela esté preparado para ir en mucho tiempo", añadió.

¿Cómo fue la Eliminatoria Sudamericana que jugó la Selección de Venezuela?

Tras 18 partidos, la Selección de Venezuela terminó en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas y sumó 18 puntos.

A lo largo del camino, la 'vinotinto' ganó cuatro partidos, empató seis y perdió 8. En consecuencia, se encuentra buscando un nuevo cuerpo técnico.