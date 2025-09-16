CANAL RCN
Deportes

Tiktoker venezolano que 'menospreció' a Colombia antes del 3-6, tuvo que pagar un reto EN VIVO: video viral

Luego de la eliminación, el tiktoker venezolano reapareció en las redes sociales y dejó un mensaje. ¿Cuál fue?

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
09:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Antes de que se jugará el partido entre la Selección Venezuela y la Selección Colombia, en Maturín, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, 'Chucho Fut', un tiktoker venezolano, aseguró que la 'tricolor' no tenía posibilidades de ganarle a la 'vinotinto'.

De hecho, dio a entender que Venezuela, que no había perdido en Maturín, le pasaría por encima a la Selección Colombia y que llegaría más lejos en el Mundial 2026.

"¿En qué cabeza cabe que van a ganarle a Venezuela?": video viral de tiktoker venezolano antes del 3-6 vs. Colombia
RELACIONADO

"¿En qué cabeza cabe que van a ganarle a Venezuela?": video viral de tiktoker venezolano antes del 3-6 vs. Colombia

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, decidió apostar con un tiktoker colombiano y, tras la derrota con marcador de 3-6, tuvo que cumplir el reto en vivo. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como el tiktoker venezolano que 'menospreció' a la Selección Colombia antes del 3-6 vs. Venezuela, pagó el reto

En el momento en el que 'Chucho Fut' hizo sus declaraciones sobre la Selección Colombia, le propuso a un tiktoker 'cafetero' que el que perdiera tenía que leer un texto elaborado por el otro.

Fue así como, una vez se acabó el partido, le correspondió leer unas palabras pidiendo perdón por la soberbia que utilizó para referirse a la Selección Colombia.

"Bueno, muchachos, tengo que darle una disculpa a todo el pueblo colombiano. La realidad es que hoy mi selección fue el hazmerreír de toda Sudamérica y la Selección Colombia es mucho más grande que la de Venezuela", comenzó leyendo el tiktoker venezolano.

"Quiero pedir disculpas por ser soberbio y haber hablado antes de tiempo. Mis jugadores no estuvieron a la altura del partido y la realidad es que estamos muy lejos de la Selección Colombia y no sé si Venezuela esté preparado para ir en mucho tiempo", añadió.

¿Cómo fue la Eliminatoria Sudamericana que jugó la Selección de Venezuela?

Tras 18 partidos, la Selección de Venezuela terminó en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas y sumó 18 puntos.

Periodista venezolano 'disminuyó' a Colombia y aseguró que su selección ganaría 'bien': revelan video
RELACIONADO

Periodista venezolano 'disminuyó' a Colombia y aseguró que su selección ganaría 'bien': revelan video

A lo largo del camino, la 'vinotinto' ganó cuatro partidos, empató seis y perdió 8. En consecuencia, se encuentra buscando un nuevo cuerpo técnico.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Falcao reveló la increíble manera de cómo se le acercó Florentino Pérez a tentarlo

Champions League

Inicia la Champions League: programación para este martes 16 de septiembre

Atlético Nacional

Atlético Nacional ya adelanta negociaciones para reemplazar a Javier Gandolfi: ya hay nombres de candidatos

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó tras la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity: "Me quedé"

Carolina Sabino no se quedó callada y habló de la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity Colombia.

Cali

Ocho agentes de tránsito protagonizan brutal golpiza contra motociclista en Cali: quedó en video

Los funcionarios fueron apartados de su cargo mientras avanza la investigación.

Empleo en Colombia

Estos son los 3 empleos en Colombia donde puede ganar hasta 30 millones de pesos

Artistas

Último momento: murió un reconocido actor y leyenda de Hollywood

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos