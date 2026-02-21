CANAL RCN
Partidazos del fin de semana del 21 y 22 de febrero en Colombia y el mundo: horarios

Prográmese para los mejores partidos durante este fin de semana del 21 y 22 de febrero en Colombia y el mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
07:30 a. m.
Este fin de semana del 21 y 22 de febrero promete emociones fuertes para los aficionados al fútbol, con una agenda cargada de partidos tanto en Colombia como en las principales ligas del mundo. La actividad no se detiene y, en varios campeonatos, la lucha por los primeros lugares mantiene a los seguidores atentos a cada resultado, en medio de tablas de posiciones muy apretadas y equipos históricos peleando por el liderato.

En el plano internacional, la Premier League vuelve a la acción con una clasificación ajustada en la parte alta. Cada jornada puede cambiar el panorama y los enfrentamientos directos entre aspirantes al título serán determinantes para definir la tendencia del campeonato.

Europa entra en una jornada decisiva

En Alemania, la Bundesliga continúa con el Bayern Múnich en la cima de la tabla, mientras el Borussia Dortmund se mantiene como uno de sus principales perseguidores. El conjunto bávaro buscará sostener su ventaja, mientras que su rival histórico intentará reducir la diferencia y mantener viva la pelea por el título.

En España, la LaLiga vive una de las luchas más intensas de los últimos años, con Real Madrid y Barcelona disputando el liderato punto a punto. Ambos gigantes del fútbol español llegan a esta jornada con la presión de no ceder terreno, conscientes de que cualquier tropiezo puede ser determinante en la recta final del campeonato.

Por su parte, la Serie A también ofrecerá encuentros atractivos, con varios clubes tradicionales buscando consolidarse en la parte alta de la clasificación y otros intentando meterse en zona de competiciones europeas.

Sábado 21 de febrero

  • Juventus vs. Como – 9:00 a.m.
  • Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt – 9:30 a.m.
  • Aston Villa vs. Leeds United – 10:00 a.m.
  • Chelsea vs. Burnley – 10:00 a.m.
  • Once Caldas vs. Fortaleza – 2:00 p.m.
  • Manchester City vs. Newcastle – 3:00 p.m.
  • Atlético Madrid vs. Espanyol – 3:00 p.m.
  • Bucaramanga vs. Deportivo Cali – 4:10 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Alianza – 6:20 p.m.
  • Inter Bogotá vs. Millonarios – 8:30 p.m.
Domingo 22 de febrero

  • Nottingham Forest vs. Liverpool – 9:00 a.m.
  • Atalanta vs. Napoli – 9:00 a.m.
  • Barcelona vs. Levante – 10:15 a.m.
  • Tottenham vs. Arsenal – 11:30 a.m.
  • Santa Fe vs. Junior de Barranquilla – 4:00 p.m.
  • Vélez vs. River Plate – 5:15 p.m.
  • Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas – 6:10 p.m.
  • América de Cali vs. Jaguares – 8:30 p.m.
