CANAL RCN
Deportes

“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius

El Real Madrid anunció este jueves haber presentado todas las pruebas sobre los incidentes con Vinicius en la Champions League.

Vinicius
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
05:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Real Madrid anunció este jueves que ha entregado a la UEFA “todas las pruebas disponibles” relacionadas con los incidentes ocurridos el pasado martes en Lisboa, durante el partido de ida de la repesca de la UEFA Champions League frente al Benfica. El encuentro, que terminó con victoria 1-0 para el conjunto español, quedó marcado por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius Júnior contra el futbolista argentino Gianluca Prestianni.

A través de un comunicado oficial, el club blanco señaló que ha colaborado “de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”. La institución recalcó que su prioridad es esclarecer los hechos y respaldar a su jugador ante cualquier conducta discriminatoria.

Escándalo total: durísimas frases de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé que encendieron polémica
RELACIONADO

Escándalo total: durísimas frases de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé que encendieron polémica

Investigación abierta y versiones encontradas

La UEFA confirmó el miércoles la apertura de una investigación por presunto “comportamiento discriminatorio” durante el compromiso disputado en el estadio del Benfica. Según la denuncia realizada por Vinícius, Prestianni lo habría llamado “mono” en medio del cruce verbal que se produjo en el terreno de juego.

El futbolista argentino negó de manera categórica las acusaciones a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró no haber emitido ningún comentario racista. La controversia creció cuando el delantero francés Kylian Mbappé expresó su respaldo público a su compañero, reforzando la versión del extremo brasileño.

Richard Ríos reaccionó a escándalo por supuesto racismo contra Vinicius de un compañero suyo
RELACIONADO

Richard Ríos reaccionó a escándalo por supuesto racismo contra Vinicius de un compañero suyo

Videos en redes y postura institucional

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos difundidos por medios españoles que mostrarían comportamientos de carácter racista por parte de algunos aficionados en la grada. Ese contexto explicaría el uso del plural —“inaceptables episodios”— en el comunicado del Real Madrid, sugiriendo que no se trataría de un hecho aislado.

El club merengue también manifestó su agradecimiento por “el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”. Asimismo, reiteró que continuará trabajando, junto con las instituciones deportivas, para erradicar el racismo, la violencia y cualquier forma de odio tanto en el deporte como en la sociedad.

Terrible golazo de Vinicius Jr. para darle la victoria al Real Madrid sobre Benfica
RELACIONADO

Terrible golazo de Vinicius Jr. para darle la victoria al Real Madrid sobre Benfica

Mientras la UEFA avanza en la investigación y analiza las pruebas aportadas, el caso mantiene en vilo al entorno del fútbol europeo, a la espera de una resolución oficial que determine responsabilidades y eventuales sanciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vinicius Jr

Escándalo total: durísimas frases de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé que encendieron polémica

Selección Colombia

Selección Colombia: confirmaron sede y fecha del partido de despedida antes del Mundial

James Rodríguez

Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial

Otras Noticias

Ministerio de Salud

Exministros y exviceministros de Salud hacen un llamado urgente al Gobierno a “corregir el camino” tras la muerte de Kevin Acosta

En la misiva lamentaron que el caso del niño Kevin Acosta refleje la crisis a la que se enfrentan miles de pacientes en todo el país.

Viral

Therians fueron captados en una estación de Transmilenio: video VIRAL

Un usuario de X mostró qué fue exactamente lo que ocurrió mientras que él estaba esperando un bus.

Fondo Nacional del Ahorro

Este es el puntaje mínimo de los pensionados para pedir vivienda en 2026 con el Fondo Nacional del Ahorrro

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento

Inglaterra

Dejan en libertad a Andrés Mountbatten-Windsor tras más de seis horas bajo custodia