“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius

El Real Madrid anunció este jueves que ha entregado a la UEFA “todas las pruebas disponibles” relacionadas con los incidentes ocurridos el pasado martes en Lisboa, durante el partido de ida de la repesca de la UEFA Champions League frente al Benfica. El encuentro, que terminó con victoria 1-0 para el conjunto español, quedó marcado por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius Júnior contra el futbolista argentino Gianluca Prestianni.

A través de un comunicado oficial, el club blanco señaló que ha colaborado “de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”. La institución recalcó que su prioridad es esclarecer los hechos y respaldar a su jugador ante cualquier conducta discriminatoria.

Investigación abierta y versiones encontradas

La UEFA confirmó el miércoles la apertura de una investigación por presunto “comportamiento discriminatorio” durante el compromiso disputado en el estadio del Benfica. Según la denuncia realizada por Vinícius, Prestianni lo habría llamado “mono” en medio del cruce verbal que se produjo en el terreno de juego.

El futbolista argentino negó de manera categórica las acusaciones a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró no haber emitido ningún comentario racista. La controversia creció cuando el delantero francés Kylian Mbappé expresó su respaldo público a su compañero, reforzando la versión del extremo brasileño.

Videos en redes y postura institucional

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos difundidos por medios españoles que mostrarían comportamientos de carácter racista por parte de algunos aficionados en la grada. Ese contexto explicaría el uso del plural —“inaceptables episodios”— en el comunicado del Real Madrid, sugiriendo que no se trataría de un hecho aislado.

El club merengue también manifestó su agradecimiento por “el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”. Asimismo, reiteró que continuará trabajando, junto con las instituciones deportivas, para erradicar el racismo, la violencia y cualquier forma de odio tanto en el deporte como en la sociedad.

Mientras la UEFA avanza en la investigación y analiza las pruebas aportadas, el caso mantiene en vilo al entorno del fútbol europeo, a la espera de una resolución oficial que determine responsabilidades y eventuales sanciones.