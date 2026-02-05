Nicolás Arrieta y el momento cuando tocó fondo por sus adicciones: "Perdí todo, carros, motos, apartamento"

El nombre de Nicolás Arrieta ha sido a lo largo de los años un sinónimo de polémica. El creador de contenido comenzó siendo disruptivo, pero esa rebeldía lo llevó a tener una vida de excesos que con el paso de los años tuvo que pagar.

En diálogo con el presentador de Noticias RCN, Felipe Peña, en el pódcast 'Se Siente Bien', contó cómo pasó de ser un niño privilegiado a una persona con adicciones a las drogas y el alcohol, al punto de tener que ser internado en un centro de rehabilitación.

Nicolás Arrieta y sus adicciones

Según él mismo reveló, su adicción por la cocaína se da desde los 18 años, cuando se encontraba estudiando cine en Argentina. Allí ya era muy popular en redes sociales y cuando llega a Colombia tras varios años en el exterior, se da cuenta de su éxito.

Esto es clave, pues con el paso de los años admitió que hizo al alcohol y la droga como parte de su vida y empezó a hacerlo necesario dentro de su contenido. "Todo el mundo te dice qué hacer cuando tú estás mal, pero nadie te dice qué hacer cuando tienes éxito. El éxito te lleva al desenfreno total".

Nicolás Arrieta y los momentos clave para cambiar su vida

El punto de inflexión para él, reconociendo sus problemas, fue cuando comenzó a perder todo lo que había conseguido. "Perdí mis carros, perdí mis motos, perdí mi apartamento; mi vida se perdió", dijo inicialmente. "Llegué al punto en el que comencé a vender todo para seguir patrocinando fiestas".

El momento más duro que vivió en su proceso fue cuando sus cercanos le hicieron notar cómo había cambiado. "Mi familia y mi novia me decían 'no eres ni el 5% de la persona que conocemos'. Me puse a ver videos míos y me dije '¿quién es esta persona tan chévere?'", comentó con lágrimas en los ojos.

De momento, Nicolás Arrieta busca regresar a su mejor versión. Tras estar en La Casa de los Famosos Colombia, ahora hace parte del programa Buen Día Colombia del Canal RCN, con el mismo humor pesado que le caracteriza, pero mostrando cómo va su proceso.