El ‘All-Star’ del baloncesto universitario se juega en Bogotá

Bogotá volverá a vibrar con lo mejor del baloncesto universitario en una cita que ya se ha convertido en tradición. El Politécnico Grancolombiano será escenario de la octava edición del Juego de las Estrellas, un evento que reúne a los mejores basquetbolistas de distintas universidades de la ciudad en un formato que recuerda al espectáculo del All-Star Game de la NBA, pero con un sello social que lo hace único en el país.

Cada institución envía a su mejor jugador, muchos de ellos con experiencia en selección Colombia o con nivel cercano al profesionalismo, para disputar un partido de exhibición que va más allá del marcador. Aquí, el talento en la cancha se convierte en una vitrina para visibilizar causas que pocas veces tienen protagonismo.

Deporte que transforma vidas

Más que un espectáculo deportivo, este evento tiene un propósito claro: destacar el trabajo de fundaciones y organizaciones que impactan comunidades vulnerables. Niños con enfermedades terminales, población afrodescendiente, personas con discapacidad y adultos mayores hacen parte de las causas que se apoyan a través de esta iniciativa.

El Juego de las Estrellas también busca generar conciencia en los propios deportistas, invitándolos a entender su rol como agentes de cambio dentro de la sociedad. El deporte, en este contexto, se convierte en una herramienta poderosa para construir tejido social y amplificar historias que merecen ser contadas.

El evento, que se realizará en el campus principal del Poli, contará además con la inauguración de una nueva cancha sintética y la presencia de directivos deportivos, empresa privada y medios de comunicación.

La cita ya está marcada: el espectáculo, la emoción y el propósito social se unen en una jornada imperdible.

Consulta todos los detalles en el flyer y prepárate para vivir el mejor baloncesto universitario del país.