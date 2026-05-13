Se confirmó el tercer semifinalista de los playoffs de Liga Betplay: ya hay definida una llave

En una jornada donde la efectividad y el orden táctico fueron los protagonistas, el Deportes Tolima se clasificó este miércoles a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I tras vencer 0-2 al Deportivo Pasto (global 0-3).

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Con este resultado, el equipo dirigido por Lucas González ratifica su gran momento y se suma a Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, quienes ya habían asegurado su cupo el día anterior, a la espera de lo que suceda en la última llave entre Junior y Once Caldas.

Tolima 2-0 Pasto

El equipo "Vinotinto y Oro" llegó a la capital nariñense con la ventaja mínima obtenida en Ibagué, pero lejos de encerrarse, planteó un partido inteligente que maniató al conjunto "Volcánico". El Deportivo Pasto, impulsado por su gente en el Estadio Departamental Libertad, intentó imponer condiciones en los primeros minutos, pero la solidez defensiva del Tolima fue una muralla infranqueable.

La apertura del marcador llegó al minuto 30 gracias a Jersson González, quien aprovechó un espacio en el área para definir y poner el 1-0 que dio tranquilidad absoluta a la visita. A partir de ese momento, el Pasto cayó en la desesperación, situación que se agravó en el segundo tiempo con la expulsión de su figura, Andrey Estupiñán, al minuto 57. Con un hombre menos, la remontada local se convirtió en una misión imposible.

En el cierre del encuentro, cuando el Pasto estaba volcado al ataque buscando el descuento, el Tolima dio la estocada final. En el tiempo de adición (90+3'), Juan Pablo ‘Tatay’ Torres selló la victoria con un golazo que puso el 2-0 definitivo en el marcador y el 3-0 en el global.

Con esta victoria, el Deportes Tolima no solo elimina a uno de los equipos más regulares del torneo, sino que confirma que está para pelear el título. La jerarquía mostrada como visitante pone en alerta a sus futuros rivales, especialmente considerando el alto nivel que han mostrado Nacional y Santa Fe en sus respectivas llaves.