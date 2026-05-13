Minnesota United anunció decisión de última hora con James Rodríguez antes del Mundial 2026

A escasos 35 días para que la Selección Colombia debute en el Mundial de 2026 frente a Uzbekistán en Ciudad de México, el panorama de su máximo referente, James Rodríguez ha sido foco de los titulares en el continente. El mediocampista de 34 años, quien actualmente milita en el Minnesota United, se alista para integrarse a la concentración cafetera.

A pesar de no ser un titular inamovible en la rotación del Minnesota United, James ha demostrado que su calidad técnica permanece intacta. El pasado domingo 10 de mayo, el "10" fue la figura en el empate 2-2 ante Austin FC tras ingresar al campo y repartir dos asistencias fundamentales.

Con este rendimiento, el volante suma cinco partidos jugados en la actual temporada de la MLS, donde ha logrado ser el eje creativo en los minutos que Néstor Lorenzo le exige para mantener el ritmo competitivo.

"Para todas estas cosas me entreno bien. Uno tiene que estar listo, así te den 20 o 30 minutos", declaró el jugador tras su reciente actuación, desestimando de paso los rumores sobre un posible retiro inmediato. "Me quedan un par de años más y todo lo que se dice es falso. Yo nunca dije que me retiraba después del Mundial", enfatizó el cucuteño ante las cámaras de Apple TV.

Minnesota United tomó decisión con James Rodríguez

Bajo ese contexto, este miércoles, el Minnesota confirmó que luego del partido por la MLS ante Colorado Rapids, James Rodríguez se unirá a la concentración de la Selección Colombia de cara al Mundial.

Mediante sus redes sociales, el club estadounidense anunció lo que ocurrirá con el 10 colombiano.

"Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026", se lee.

Y agregaron: El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo".

En el ámbito de la Selección, James llega como el "Rey de Sudamérica". Su desempeño en las eliminatorias fue superlativo: disputó 18 partidos, anotó tres goles y lideró el continente con siete asistencias. Estos números lo consagraron como el máximo goleador histórico de Colombia en procesos clasificatorios con 14 tantos, superando los 13 de Radamel Falcao García.

Para el cuerpo técnico nacional, James es el primer nombre confirmado en la planificación estratégica. Se espera que el volante viaje a Colombia el próximo 17 de mayo para iniciar el campamento de preparación, probablemente en la ciudad de Medellín, antes de que el equipo se desplace a Norteamérica.