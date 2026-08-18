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El agónico golazo de tiro libre que desató la locura en la Championship y da la vuelta al mundo

Un auténtico drama con sello galés inauguró el ambiente de la EFL Championship.

Mateo Alfonso Rey

agosto 18 de 2026
07:55 p. m.
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Un auténtico drama con sello galés inauguró el ambiente de la EFL Championship. En el clásico regional entre el Cardiff City y el Wrexham FC, el mediocampista Rubin Colwill protagonizó un momento inolvidable al sellar el 1-1 definitivo con un impecable cobro de tiro libre en el octavo minuto del tiempo añadido (90+8').

El encuentro comenzó con el Wrexham imponiendo condiciones de entrada. Apenas al minuto 3, el delantero Kieffer Moore adelantó a la visita tras rematar dentro del área, cumpliendo con la "ley del ex" y adelantando a un Wrexham que buscaba su primer triunfo en la capital gala desde 1992.

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El Cardiff, superado en llegadas durante gran parte del compromiso, tuvo que sostenerse gracias a las intervenciones del guardameta Nathan Trott. La suerte también jugó a favor de los locales, ya que el Wrexham estrelló dos balones en el poste a lo largo del partido.

Así fue el golazo que le da la vuelta al mundo

La jugada decisiva nació de una conexión familiar. A los 62 minutos, el técnico del Cardiff dio paso al terreno de juego a los hermanos Colwill. Deep en el tiempo de descuento, Joel Colwill recibió una falta cerca del semicírculo del área por parte de George Dobson.

Su hermano mayor, Rubin Colwill, tomó la responsabilidad del tiro libre. Con un disparo potente sobre la barrera que venció la estirada del guardameta Anthony Patterson, incrustó la pelota en la red y desató la locura en las tribunas del Cardiff City Stadium.

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