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La '10' de la Selección Colombia ya tiene heredero tras el retiro de James Rodríguez

James Rodríguez vistió el dorsal 10 en su espalda durante más de una década y ahora quedó libre para el nuevo proceso de la 'Tricolor'.

James Rodríguez 10 de la Selección Colombia
FOTO: James Rodríguez - FB

Ángel Ballén

septiembre 25 de 2026
01:13 p. m.
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Ya se confirmaron las primeras decisiones en la Selección Colombia tras el retiro de James Rodríguez anunciado el pasado 15 de septiembre. El volante era el capitán y número 10 del combinado nacional, por lo que quedaron vacantes para los jugadores que siguen en el proceso.

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Días atrás, el técnico Néstor Lorenzo respondió a las dudas sobre la capitanía del equipo, a lo que confirmó que hay varios nombres que lideran el plantel, pero que quien estará como el primer capitán designado será Dávinson Sánchez, quien ya portaba la cinta cuando James no estaba en cancha.

¿Quién será el '10' de la Selección?

En cuanto al dorsal, ya se definió oficialmente quién será el primer heredero de la camiseta de James Rodríguez. Se trata de Jhon Arias, quien venía usando el número 11, pero por su posición y ante la salida de Juan Fernando Quintero, quedó en el primer lugar de la fila.

Así se confirmó en el roster técnico presentado por la Federación Colombiana de Fútbol para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde la selección se estará enfrentando a México, Paraguay y Perú en territorio estadounidense.

¿Quién más ha usado la '10' de Colombia?

Jhon Arias no será el primer jugador que use este dorsal en los últimos años. Cuando James Rodríguez no estuvo presente en las convocatorias de la selección de mayores, por lesiones o decisiones técnicas, hubo varios jugadores que se hicieron cargo del mítico número.

Juan Fernando Quintero la usó en partidos correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Fue titular en La Paz en un empate 1-1 ante Bolivia.

Edwin Cardona fue quien portó este dorsal en la Copa América 2021, donde el técnico Reinaldo Rueda no tuvo en cuenta a James.

Un caso poco esperado fue el de Steven Alzate, quien heredó la '10' de James cuando tuvo que abandonar una convocatoria en 2019. El volante nacido en Inglaterra la usó en un amistoso frente a Ecuador.

Además, el cuerpo técnico de la Selección hizo convocatorias con varios jugadores del fútbol colombiano y algunos que no estaban siendo muy tenidos en cuenta. Allí apareció el nombre de Daniel Cataño, quien jugó con este número en un amistoso contra Venezuela en diciembre de 2023.

Rafael Santos Borré también llegó a portar este número en algunas convocatorias, pero el delantero barranquillero no sumó minutos, por lo que oficialmente nunca la usó.

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