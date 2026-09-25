Néstor Lorenzo dio pistas sobre lo que será la nueva era de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo habló sobre el nuevo ciclo de la Selección Colombia tras la Copa del Mundo de 2026. El argentino entregó detalles sobre la manera en que pretende integrar a los futbolistas que llegan por primera vez al equipo y la continuidad de su proceso.

Lorenzo habló en la previa del partido amistoso contra México de este sábado, el primero de los tres encuentros que disputará el combinado nacional en Estados Unidos.

¿Cuál será la idea de juego de Néstor Lorenzo para este nuevo ciclo de Colombia?

Lorenzo aseguró que la idea de juego de la Selección Colombia se mantendrá. Además, pese al retiro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, mantendrá en su equipo la opción de jugar con un '10' o volante ofensivo.

La idea tiene que ser la misma, es difícil cambiar de idea para un entrenador. Puede cambiar el plan táctico para un rival, pero la idea es la misma, trabajar con el balón, ser protagonistas. Vamos a seguir con la misma idea, tratando de mejorar.

El entrenador también confirmó que la experiencia seguirá teniendo un papel importante. Lorenzo considera que la base de jugadores que participó en el Mundial, la Copa América y las Eliminatorias puede servir para acompañar la llegada de los futbolistas jóvenes y facilitar su adaptación al equipo nacional.

¿Cómo no aprovechar la experiencia de estos muchachos? Esa base es importante para acoger a los jugadores jóvenes.

¿Qué dijo Lorenzo sobre los nuevos jugadores de la Selección Colombia?

El técnico aseguró que los nuevos convocados se han sentido cómodos desde su llegada y que han recibido una buena acogida por parte de los futbolistas con mayor experiencia. Según Lorenzo, el grupo joven tiene ilusión y también genera expectativas dentro del cuerpo técnico.

En ese grupo mencionó a Daniel Arcila y Óscar Perea, explicando que existe una diferencia entre observarlos por televisión y trabajar con ellos. "Estamos contentos, están trabajando muy bien, veremos si logran ganarse ese espacio en la Selección".

La idea es consolidarlos como candidatos a ganarse un lugar. Les dije a todos, acá hay que venir con la intención de quedarse, pero eso te lo tienes que ganar.

Sobre los resultados y las críticas, Lorenzo señaló que busca mantener la tranquilidad y el foco en el trabajo. "Creemos que vamos por un buen camino, vamos por objetivos a mediano plazo".