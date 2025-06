Ídolo del Medellín dejó de ser hincha tras perder la final: "El peor Santa Fe que he visto"

La dolorosa derrota del Deportivo Independiente Medellín en la final de la Liga BetPlay I-2025 ante Independiente Santa Fe dejó heridas profundas, y no solo en la afición.

Tressor Moreno, exfutbolista con un pasado importante en el 'Poderoso' y campeón en el Torneo Finalización 2002, rompió su silencio de manera contundente, expresando una decepción tan grande que lo llevó a tomar una drástica decisión: dejará de seguir al club.

Sus palabras, cargadas de frustración, apuntaron directamente al actual plantel por no haber logrado el título en su propio fortín, el Atanasio Girardot.

Moreno, conocido por su carácter fuerte, se refirió a la actuación del equipo. "Hoy creo que la decepción de este equipo pasa cualquier cosa", sentenció, visiblemente afectado.

Foto: Instagram Tressor Moreno

La sorpresa fue mayor al escuchar su crítica hacia el rival: "El peor Santa Fe que he visto, malo por todos los lados, le hace dos goles a Medellín. La verdad, hoy ya dejé de ser hincha porque no puedo soportar el dolor de la gente y sobre todo de los que pagan una boleta tan cara y ver que los jugadores no ponen lo que deben poner".

Tressor Moreno dejó de ser hincha del Medellín tras quedar subcampeón

La decepción de Tressor Moreno fue más allá del resultado final; radicó en la percepción de falta de entrega y compromiso por parte de los actuales jugadores del Deportivo Independiente Medellín.

Para un exprofesional que sintió el peso de la camiseta y alcanzó la gloria con el club, ver al equipo perder en casa, ante un rival que consideró inferior, fue triste y compartió el dolor de la hinchada.

Su frustración se alimentó de la impotencia al ver el sacrificio de la afición, que paga entradas caras, contrastado, según él, con una aparente falta de "huevos" o determinación en el campo.

Tressor Moreno arremetió contra los jugadores del Medellín

Las acusaciones de Tressor Moreno contra los jugadores actuales del Medellín fueron extremadamente duras y directas.

El exfutbolista no se contuvo al arremeter contra el plantel: "Hoy ustedes, jugadores del Medellín, me tienen decepcionado. No tienen los huevos necesarios para hacer un club importante y lo puedo entender, pero el fútbol no miente y esa mi frustración, porque no tienen huevos para hacer de este equipo algo grande".

Incluso fue más allá, sugiriendo que "se decidan irse los que no son capaces. Dios los bendiga y no vuelvan nunca más. Respeten lo que se llama club si es que saben de eso, váyanse todos". Estas palabras, cargadas de desilusión, reflejaron una profunda indignación y el sentir de muchos aficionados que esperaban más en la final perdida.