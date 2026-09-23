Tulio Gómez estalla tras rumores sobre deudas de América de Cali con sus jugadores

En América de Cali hay revuelo tras una información de prensa publicada en las últimas horas en donde se indicaba que habría deudas con los jugadores, por lo que el plantel habría manifestado su indisposición para concentrarse de cara al partido ante Águilas Doradas de este miércoles.

Finalmente, el equipo publicó su lista de convocados para este compromiso incluyendo a todos los titulares disponibles, por lo que se desmintió esta supuesta propuesta. Además, el dueño del equipo se manifestó de frente contra quien publicó la noticia.

Tulio Gómez estalló en redes sociales

A través de su cuenta de X, el máximo accionista del América de Cali pidió explicaciones al periodista Pipe Sierra, quien fue el que publicó la noticia sobre la supuesta deuda. El empresario cuestionó las publicaciones del comunicador.

"Usted se ha ensañado contra América sacando rumores falsos: David González será despedido, Jean Fernandes no seguirá, maltratos a mi hija, etc. ¿Qué intereses mezquinos lo mueven para querer desestabilizar a nuestro equipo? Por favor déjenos en paz.

Es importante señalar que no es la primera vez que Gómez desmiente públicamente a este periodista, principalmente durante la época del mercado de fichajes. De momento, no hay respuesta a los cuestionamientos.

¿América de Cali estaba en deuda con sus jugadores?

Iván Vélez, gerente deportivo de América, habló con 'Zona Libre de Humo', donde confirmó que las nóminas del equipo se pagan "mes vencido", por lo que estaba pendiente pagar los salarios correspondientes a agosto, pero que ya estaban haciendo las transferencias.