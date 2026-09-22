CANAL RCN
Deportes

¿La Selección Colombia pierde a otra de sus figuras? Jugador pidió no ser convocado

El futbolista, habitual en el proceso de Néstor Lorenzo, decidió apartarse de esta convocatoria tras el Mundial de 2026.

Selección Colombia Mundial 2026 (1)
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 22 de 2026
06:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia atraviesa el comienzo de un nuevo ciclo con varias novedades. A las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes renunciaron al combinado nacional después de la Copa del Mundo, se suma ahora la ausencia de otro futbolista habitual en el proceso de Néstor Lorenzo, aunque en este caso por una situación diferente.

James Rodríguez preocupa en Nacional antes del clásico contra Millonarios: esto dijo Lucas González
RELACIONADO

James Rodríguez preocupa en Nacional antes del clásico contra Millonarios: esto dijo Lucas González

Se trata de Jefferson Lerma, quien no aparece en la convocatoria para los partidos de la Fecha FIFA. El mediocampista de 31 años habría sido quien tomó la decisión de no hacer parte de esta concentración y se comunicó directamente con el entrenador de la 'Tricolor' para explicarle los motivos.

¿Por qué Jefferson Lerma pidió no ser convocado?

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen, Lerma le pidió a Néstor Lorenzo no ser convocado para esta Fecha FIFA debido a una molestia física. El mediocampista sufre una inflamación en el pie producto de un pisotón y actualmente no se encuentra al ciento por ciento de sus condiciones.

La decisión también ocurre en un momento particular para el colombiano en Inglaterra. Lerma no ha tenido la regularidad esperada durante el comienzo de la temporada con el Crystal Palace y quedó por fuera de la lista de inscritos del club para disputar la UEFA Europa League.

¿Jefferson Lerma volverá a la Selección Colombia?

La ausencia de esta convocatoria no significa que Lerma haya anunciado su retiro de la Selección Colombia. A diferencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes comunicaron su decisión de no continuar con el combinado nacional después del Mundial, el mediocampista mantiene abierta la posibilidad de regresar al equipo dirigido por Lorenzo.

Para reemplazar a Lerma en la zona central, el entrenador cuenta con futbolistas como Richard Ríos y Kevin Castaño, quienes ya han tenido participación en el proceso y fueron nuevamente convocados. También aparecen Gustavo Puerta, Jhon Solís y Matías Orozco como opciones para ocupar posiciones en el mediocampo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

La razón por la que Millonarios volvió a confiar en Gamero

Atlético Nacional

James Rodríguez preocupa en Nacional antes del clásico contra Millonarios: esto dijo Lucas González

Atlético Nacional

¿Sigue ‘Chicho’ Arango en Nacional? Esto dijo Víctor Marulanda

Otras Noticias

JEP

Reducción de $170 millones a la JEP entre las principales modificaciones del PGN 2027

En un conceso entre las comisiones económicas y el gobierno se aprobarían una serie de cambios en el presupuesto de la JEP, hacienda, planeación, rama judicial, salud y transporte.

Artistas

Morat alcanzó histórico récord en Chile: esta fue la impresionante cifra

Morat hizo historia en Chile con seis conciertos agotados y un nuevo récord de asistencia. La banda colombiana continúa su exitosa gira internacional.

Estados Unidos

Escudo de las Américas tomará medidas colectivas contra 24 grupos criminales que consideran "una amenaza compartida"

Pasaporte

¿Qué tan poderoso es el pasaporte colombiano? Revelan su puesto en el mundo

Enfermedades

Día Mundial del Alzheimer: señales que aparecen en lo cotidiano