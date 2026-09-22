¿La Selección Colombia pierde a otra de sus figuras? Jugador pidió no ser convocado

La Selección Colombia atraviesa el comienzo de un nuevo ciclo con varias novedades. A las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes renunciaron al combinado nacional después de la Copa del Mundo, se suma ahora la ausencia de otro futbolista habitual en el proceso de Néstor Lorenzo, aunque en este caso por una situación diferente.

Se trata de Jefferson Lerma, quien no aparece en la convocatoria para los partidos de la Fecha FIFA. El mediocampista de 31 años habría sido quien tomó la decisión de no hacer parte de esta concentración y se comunicó directamente con el entrenador de la 'Tricolor' para explicarle los motivos.

¿Por qué Jefferson Lerma pidió no ser convocado?

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen, Lerma le pidió a Néstor Lorenzo no ser convocado para esta Fecha FIFA debido a una molestia física. El mediocampista sufre una inflamación en el pie producto de un pisotón y actualmente no se encuentra al ciento por ciento de sus condiciones.

La decisión también ocurre en un momento particular para el colombiano en Inglaterra. Lerma no ha tenido la regularidad esperada durante el comienzo de la temporada con el Crystal Palace y quedó por fuera de la lista de inscritos del club para disputar la UEFA Europa League.

¿Jefferson Lerma volverá a la Selección Colombia?

La ausencia de esta convocatoria no significa que Lerma haya anunciado su retiro de la Selección Colombia. A diferencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes comunicaron su decisión de no continuar con el combinado nacional después del Mundial, el mediocampista mantiene abierta la posibilidad de regresar al equipo dirigido por Lorenzo.

Para reemplazar a Lerma en la zona central, el entrenador cuenta con futbolistas como Richard Ríos y Kevin Castaño, quienes ya han tenido participación en el proceso y fueron nuevamente convocados. También aparecen Gustavo Puerta, Jhon Solís y Matías Orozco como opciones para ocupar posiciones en el mediocampo.