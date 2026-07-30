Eliminación del Junior es 'papelón' a nivel mundial: así tituló reconocido medio en Europa

Este miércoles, el fútbol colombiano vivió una de los primeros batacazos en la historia reciente de la Copa BetPlay 2026. En el Estadio Romelio Martínez, Junior de Barranquilla, doble campeón de liga, quedó eliminado en la Fase 1B a manos del Barranquilla F.C., el conjunto de la Primera B que históricamente ha funcionado como su cantera.

Tras igualar 3-3 en un intenso partido de vuelta y empatar 5-5 en el marcador global, el equipo de la segunda división se impuso 5-3 desde la tanda de penaltis, firmando una gesta inolvidable.

Con el marcador global igualado 5-5, la clasificación a los octavos de final tuvo que resolverse desde los doce pasos. En la tanda de penaltis, la eficacia del Barranquilla FC fue absoluta.

El punto de quiebre para Junior llegó cuando el lateral Edwin Herrera erró su cobro. Finalmente, el guardameta Sebastián Guerra no solo sostuvo a su equipo durante los cobros, sino que selló el 5-3 definitivo que desató el festejo de los juveniles y dejó estupefacta a la afición rojiblanca presente en las tribunas.

Eliminación de Junior es papelón a nivel mundial

La debacle sufrida por el cuadro barranquillero en la noche de este miércoles generó todo tipo de comentarios tanto local, como a nivel internacional.

Uno de los diarios más importantes del mundo como lo es L'Equipe, destacó la derrota del Junior como una gran fracaso a manos del equipo de segunda división.

"Junior, doble campeón vigente de la Primera División, eliminado por su propio equipo reserva en la Copa de Colombia", tituló el diario.

Y agregaron: "Desorganizados, sin inspiración en el ataque y con una defensa inestable, los "Tiburones" fueron superados por rivales más jóvenes, disciplinados y decididos".