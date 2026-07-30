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¿Qué es el Día del Sobregiro y por qué preocupa que la Tierra lo haya alcanzado este 30 de julio?

El último año se registró el mayor número de emisiones de la historia. Empero, los países siguen sin adoptar estrategias para reducir su huella y consumo.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

julio 30 de 2026
12:29 p. m.
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El jueves 30 de julio se convirtió, en el 2026, en el Día del Sobregiro de la Tierra, según un informe realizado por Global Footprint Network y Greenings.

Con el Día del Sobregiro se refieren al momento en el que la demanda de recursos naturales excede los que la Tierra puede regenerar en un año.

Alcanzarlo antes de tiempo significa que el planeta no puede absorber la cantidad de emisiones de CO₂ en la biosfera por completo, no puede reponer la cantidad de agua dulce que consume la humanidad ni regenerar los árboles que se talan a la velocidad requerida.

Preocupa, además, que “el daño causado por el sobregiro (anual) es acumulativo, lo que significa que la presión sobre el planeta se intensifica. Cada sobregiro anual se suma a la deuda ecológica ya existente”.

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A este ritmo la humanidad necesitaría 1,73 planetas Tierra para suplir su demanda:

De acuerdo con ambas organizaciones, “actualmente, la humanidad utiliza la naturaleza un 73 % más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerarse, lo que equivale a vivir de 1,73 planetas Tierra”.

No sorprende que datos consistentes indiquen que el sobregiro de 2026 es el mayor de la historia, al menos desde la década de los 70, cuando empezó a llevarse un registro.

“El uso excesivo agota el capital natural y amenaza la seguridad económica a largo plazo en todo el mundo”. Aun así, “casi ningún gobierno nacional considera la seguridad de los recursos como una parte central de su planificación económica, incluso cuando el exceso de consumo ecológico alimenta la estanflación, la inseguridad alimentaria y energética, las crisis sanitarias y los conflictos”.

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La sostenibilidad y el cuidado de los recursos naturales en segundo plano:

Aunque en algunos casos no resulte evidente, los recursos naturales de la Tierra son finitos. Aun así, los gobiernos del mundo no parecen ajustar sus planes de consumo, pese a momentos de la historia y universos distópicos —del cine y la literatura— que advierten sobre guerra y muerte en tiempos de escasez:

“La mayoría de los países consideran la sostenibilidad como un tema secundario, en lugar de un riesgo estructural para el crecimiento, la estabilidad fiscal y la competitividad a largo plazo (…) ningún país vincula plenamente la planificación económica con los límites de los recursos físicos”, advierte el informe por el Día del Sobregiro de la Tierra.

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