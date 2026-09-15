CANAL RCN
Deportes

¡OFICIAL! Destacado jugador colombiano fue fichado por un grande de Europa

El club lo anunció en sus redes sociales y dio a conocer la primera decisión.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 15 de 2026
08:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El lunes 14 de septiembre de 2026, se completó la transacción en la que una promesa del fútbol colombiano firmó su primer contrato profesional con uno de los clubes más grandes de Portugal.

Se trata de Juan Valencia, que tiene 18 años, juega como mediocampista, pertenecía a Itagüí Leones y fue anunciado en la cuenta oficial del Porto.

¿Por cuánto tiempo firmó Juan Valencia, el jugador colombiano, con el Porto?

Después de que se concretó el fichaje, el periodista Felipe Sierra reveló que, en principio, Juan Valencia estará ligado al Porto por tres años.

¡El Liverpool fichó a destacado jugador colombiano! Ya es OFICIAL
RELACIONADO

¡El Liverpool fichó a destacado jugador colombiano! Ya es OFICIAL

"Juan Camilo Valencia firmó su primer contrato profesional con el Porto. El contrato del mediocampista es por tres años, hasta junio de 2029", planteó.

"Además, Leones se queda con un porcentaje de futura venta", agregó el comunicador en su cuenta de X.

Así fue como el Porto anunció a Juan Valencia: ya se tomó una decisión

En sus redes sociales, el Porto compartió la primera foto de Juan Valencia vistiendo la camiseta de los 'dragones'.

Además, el equipo portugués explicó que, aunque el mediocampista firmó un contrato como profesional, en principio hará parte del plantel sub-19.

"Bienvenido, Juan Valencia, medio de 18 años que alineaba en el Itagüí Leones, de Colombia", escribió el club que ha sido campeón de la Champions League en dos oportunidades.

"Firmó contrato profesional y va a reforzar el Porto Sub-19", se concluyó.

¿Cómo va el Porto en la Liga de Portugal?

Hasta el momento, se han disputado las seis primeras fechas en la Liga de Portugal y el Porto es el líder.

Oficial: Matías Orozco fue presentado por su nuevo equipo y le dejó varios millones al Deportivo Cali
RELACIONADO

Oficial: Matías Orozco fue presentado por su nuevo equipo y le dejó varios millones al Deportivo Cali

Los dirigidos por Francesco Farioli han sumado los 18 puntos posibles, han anotado 15 goles a favor y tan solo han recibido dos en contra.

Además, sus próximos rivales serán los siguientes:

  • Porto vs. Benfica, el domingo 20 de septiembre, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia).
  • Marítimo vs. Porto, el 10 de octubre, a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia).
  • Real Betis vs. Porto, el 14 de octubre, por Champions League, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

La durísima racha que Independiente Santa Fe intentará romper vs. Vasco da Gama

Independiente Santa Fe

Vasco da Gama vs. Santa Fe: IA da su pronóstico y revela qué equipo clasificará a semifinales de Sudamericana

Champions League

Alemania y España: definidas las sedes para las finales de la Champions League 2028 y 2029

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia hoy abrió a la baja y este es su precio este 15 de septiembre de 2026

Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió por debajo de los $3.100 este 15 de septiembre. Conozca su precio y cómo se compara con la TRM.

Bogotá

Video revela posible trampa para robar a motociclistas en el sur de Bogotá

Un video, captado por un usuario, deja ver lo que sería una supuesta pelea callejera que usarían como estrategia para robar a los transeúntes.

Astrología

Mhoni Vidente realizó nueva predicción en la que mencionó a Colombia: ¿qué dijo?

Washington

Organizaciones globales analizaron el rol de la mujer en la transformación de América Latina en EE. UU.

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?