¡OFICIAL! Destacado jugador colombiano fue fichado por un grande de Europa

El lunes 14 de septiembre de 2026, se completó la transacción en la que una promesa del fútbol colombiano firmó su primer contrato profesional con uno de los clubes más grandes de Portugal.

Se trata de Juan Valencia, que tiene 18 años, juega como mediocampista, pertenecía a Itagüí Leones y fue anunciado en la cuenta oficial del Porto.

¿Por cuánto tiempo firmó Juan Valencia, el jugador colombiano, con el Porto?

Después de que se concretó el fichaje, el periodista Felipe Sierra reveló que, en principio, Juan Valencia estará ligado al Porto por tres años.

"Juan Camilo Valencia firmó su primer contrato profesional con el Porto. El contrato del mediocampista es por tres años, hasta junio de 2029", planteó.

"Además, Leones se queda con un porcentaje de futura venta", agregó el comunicador en su cuenta de X.

Así fue como el Porto anunció a Juan Valencia: ya se tomó una decisión

En sus redes sociales, el Porto compartió la primera foto de Juan Valencia vistiendo la camiseta de los 'dragones'.

Además, el equipo portugués explicó que, aunque el mediocampista firmó un contrato como profesional, en principio hará parte del plantel sub-19.

"Bienvenido, Juan Valencia, medio de 18 años que alineaba en el Itagüí Leones, de Colombia", escribió el club que ha sido campeón de la Champions League en dos oportunidades.

"Firmó contrato profesional y va a reforzar el Porto Sub-19", se concluyó.

¿Cómo va el Porto en la Liga de Portugal?

Hasta el momento, se han disputado las seis primeras fechas en la Liga de Portugal y el Porto es el líder.

Los dirigidos por Francesco Farioli han sumado los 18 puntos posibles, han anotado 15 goles a favor y tan solo han recibido dos en contra.

Además, sus próximos rivales serán los siguientes: