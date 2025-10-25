Es oficial: Se conoció el segundo equipo que descendió en el fútbol colombiano

La jornada sabatina en el fútbol colombiano dejó varios movimientos, no solo en la tabla de posiciones, sino también en la tabla del descenso, la cual ya conoce los dos equipos que jugarán la segunda categoría para el año 2026.

Ya semanas atrás se había conocido que el Envigado había sido el primer equipo que descendió tras los malos resultados en esta temporada.

Sin embargo, este sábado, se conoció que el Unión Magdalena, equipo histórico del FPC volverá a jugar la segunda división tras caer con el Once Caldas por 1-0.

El cuadro ciclón necesitaba sumar de a tres en este duelo clave tras conocer que su mayor rival, el Boyacá Chicó había ganado a tempranas horas.

Así quedó la tabla del descenso en 2025

20. U.Magdalena - 29 puntos - 0.783 prom.

19. Envigado - 96 puntos - 0.834 prom.

18. Boyacá Chicó - 118 puntos - 1.026 prom.

17. Equidad - 128 puntos - 1.113 prom.

16. Cali - 133 puntos - 1.156 prom.

15. Llaneros - 45 puntos - 1.216 prom.

Unión Magdalena: Una larga historia en la Segunda División de Colombia

El equipo Unión Magdalena ha vivido un extenso y a menudo complicado recorrido por la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano (conocida actualmente como Torneo BetPlay o Categoría Primera B).

Aunque no existe una cifra oficial consolidada y exacta de la cantidad de temporadas completas, revisando su historial, se puede concluir que el "Ciclón Bananero" ha pasado cerca de 20 temporadas en la Categoría Primera B.

El primer descenso del equipo a la B ocurrió en 1999. A partir de ese momento, el club samario ha tenido las siguientes etapas más significativas en la segunda categoría: