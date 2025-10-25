Es oficial: Se conoció el segundo equipo que descendió en el fútbol colombiano
Este sábado, el FPC conoció el muevo descendido que jugará en la B en el año 2026.
Noticias RCN
10:28 p. m.
La jornada sabatina en el fútbol colombiano dejó varios movimientos, no solo en la tabla de posiciones, sino también en la tabla del descenso, la cual ya conoce los dos equipos que jugarán la segunda categoría para el año 2026.
Ya semanas atrás se había conocido que el Envigado había sido el primer equipo que descendió tras los malos resultados en esta temporada.
Sin embargo, este sábado, se conoció que el Unión Magdalena, equipo histórico del FPC volverá a jugar la segunda división tras caer con el Once Caldas por 1-0.
El cuadro ciclón necesitaba sumar de a tres en este duelo clave tras conocer que su mayor rival, el Boyacá Chicó había ganado a tempranas horas.
Así quedó la tabla del descenso en 2025
20. U.Magdalena - 29 puntos - 0.783 prom.
19. Envigado - 96 puntos - 0.834 prom.
18. Boyacá Chicó - 118 puntos - 1.026 prom.
17. Equidad - 128 puntos - 1.113 prom.
16. Cali - 133 puntos - 1.156 prom.
15. Llaneros - 45 puntos - 1.216 prom.
Unión Magdalena: Una larga historia en la Segunda División de Colombia
El equipo Unión Magdalena ha vivido un extenso y a menudo complicado recorrido por la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano (conocida actualmente como Torneo BetPlay o Categoría Primera B).
Aunque no existe una cifra oficial consolidada y exacta de la cantidad de temporadas completas, revisando su historial, se puede concluir que el "Ciclón Bananero" ha pasado cerca de 20 temporadas en la Categoría Primera B.
El primer descenso del equipo a la B ocurrió en 1999. A partir de ese momento, el club samario ha tenido las siguientes etapas más significativas en la segunda categoría:
- Primera etapa: Desde el año 2000 (después del descenso de 1999) hasta el 2001 (logrando el ascenso).
- Segunda etapa: Después de descender en 2005, el club permaneció una extensa racha de 13 años en la B, volviendo a la Primera División solo hasta el ascenso de 2018.
- Tercera etapa: Tras descender nuevamente en 2019, jugó en la Segunda División en 2020 y 2021 (año en que logró un polémico ascenso).
- Cuarta etapa: Luego de descender en 2023, compitió en la B durante la temporada 2024, logrando otro ascenso a la máxima categoría.
- Quinta etapa (2025): El mal rendimiento en la Liga BetPlay 2025 lo ha puesto en los últimos lugares de la tabla de descenso (la que define los equipos que pierden la categoría).