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“Nunca es un partido más”: Néstor Lorenzo sobre el duelo Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Lorenzo reconoció que aún se analiza si se deben cuidar a los jugadores amonestados o si se afrontará el partido con la nómina completa.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
04:06 p. m.
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La Selección Colombia se prepara para enfrentar este sábado 27 de junio a Portugal en Miami, en el duelo más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo nacional llega con seis puntos tras vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, mientras que los lusos suman cuatro unidades. Un empate le bastaría a Colombia para asegurar el liderato del grupo K.

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“Nunca es un partido más. Y sobre todo con un candidato como Portugal. Creo que es una prueba muy importante para nosotros y ojalá salga de la mejor manera”, dijo en entrevista exclusiva con Noticias RCN el técnico Néstor Lorenzo al destacar la importancia del compromiso.

Dudas sobre las tarjetas amarillas y planificación estratégica

El estratega argentino reconoció que aún se analiza si se deben cuidar a los jugadores amonestados o si se afrontará el partido con la nómina completa. “Cada caso se va a analizar individualmente, por posición. Queremos hacer un buen partido, vamos a presentar el mejor equipo que podamos”, afirmó Lorenzo.

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Sobre la preparación, el técnico explicó que la planificación se ajusta constantemente. "Se planifica de acuerdo a lo que se va viendo en el proceso de los partidos y de las fechas previas. Es verdad que uno ya lo empezó a ver una vez que se hizo el sorteo, pero después hay dinámicas actuales que obligan a actualizarse”, aseguró.

Mensaje a la afición y expectativa por el liderato de la Selección Colombia

El técnico también envió un mensaje de unión a la hinchada, que ha llenado los estadios en cada presentación: “Ojalá cumplamos con la expectativa que se generó de ver un gran partido, un gran espectáculo, y mantengamos la cabeza del grupo”.

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El encuentro contra Portugal definirá el liderato de la zona y será clave para la proyección de Colombia en la siguiente fase. La cita está pactada para este sábado en Miami, en un escenario que promete teñirse de amarillo con la presencia masiva de la afición colombiana.

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