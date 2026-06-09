Rival de Colombia enfrentó estricto control de seguridad en EE. UU.

La selección de Uzbekistán, uno de los rivales de Colombia en el Mundial 2026, fue sometida a una exhaustiva requisa de seguridad en Estados Unidos antes de disputar un partido amistoso.

Jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación quedaron sorprendidos por el operativo, que incluyó perros especializados, detectores de metales y revisión de equipajes.

Las imágenes del procedimiento rápidamente llamaron la atención de aficionados y medios deportivos a pocos días del inicio de la Copa del Mundo, torneo que tendrá a Estados Unidos como una de sus principales sedes.

¿Qué pasó con Uzbekistán en Estados Unidos?

El episodio ocurrió en Nueva York, donde la Selección de Uzbekistán tenía programado un compromiso de preparación frente a Países Bajos.

Antes de ingresar al escenario deportivo, los futbolistas y cuerpo técnico fueron revisados uno por uno mientras agentes inspeccionaban bolsos, equipaje y elementos de trabajo. Además, participaron perros entrenados para la detección de sustancias y equipos especializados para verificar que no existiera ningún riesgo para el evento.

Las cámaras captaron el desconcierto de varios integrantes del plantel, quienes tuvieron que esperar durante varios minutos mientras concluía el procedimiento.

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Entre los jugadores que aparecieron en las imágenes estuvo Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City y una de las principales figuras de Uzbekistán para la próxima Copa del Mundo.

¿Exceso de seguridad en el Mundial 2026?

La situación abrió el debate sobre las medidas de seguridad que se implementarán durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Según reportes conocidos por EE.UU., autoridades como el FBI y el ICE tendrán una participación activa en la protección de las delegaciones, aficionados y escenarios deportivos. Organismos federales estarán involucrados en los controles antes, durante y después de los encuentros.

Las imágenes transmitidas por cadenas deportivas internacionales provocaron múltiples reacciones. Durante una emisión en vivo en ESPN, varios comentaristas se mostraron sorprendidos por la magnitud del operativo y advirtieron que escenas similares podrían repetirse durante la Copa del Mundo.

¿Te imaginas si le hacían esto a Maradona? Mirá si te llega a ladrar un perro. Es terrible está situación”, comentó Óscar Ruggeri.

Para Colombia, que enfrentará a Uzbekistán en la fase de grupos, el episodio también sirve como una muestra del ambiente que encontrarán las selecciones una vez comiencen los desplazamientos oficiales por territorio estadounidense.