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¡Bombazo! Figura de poderosa selección se lesionó y no jugará el Mundial 2026

El director técnico ya lo desconvocó y anunció al jugador que lo reemplazará.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
04:45 p. m.
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Este lunes 8 de junio, la Selección de Países Bajos enfrentó a Uzbekistán en el estadio Icahn, ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

La 'naranja' ganó 2-1 con goles de penalti de Cody Gakpo (32' y 90+8') mientras que el descuento lo anotó Igor Sergeev (90+2').

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Pero, más allá del resultado a favor, en la Selección de Países Bajos se vivió un momento difícil debido a que uno de sus jugadores convocados no pudo reponerse de una lesión y no podrá disputar el Mundial 2026.

¿De quién se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Jurrien Timber, importante defensa de la Selección de Países Bajos y el Arsenal, se pierde el Mundial 2026

La Selección de Países Bajos, en sus redes sociales, anunció que Jurrien Timber fue desconvocado del Mundial 2026 por una lesión en la ingle.

"Jurrien Timber se pierde la Copa Mundial de 2026. El defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar de manera médicamente responsable", se comenzó precisando.

"En consulta con el personal médico, se ha decidido que Timber abandonará el pre-campamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán. Estamos contigo, Jurrien", se agregó.

¿Qué jugador reemplazará a Timber en la Selección de Países Bajos?

Unos minutos después de que se anunció la decisión tomada con Jurrien Timber, la Selección de Países Bajos también reveló al nuevo jugador convocado.

"Ronald Koeman ha convocado a Lutsharel Geertuida (Sunderland) como reemplazo de Timber. Esto devuelve a la selección neerlandesa en el campamento base en Kansas a 26 jugadores", concluyó la Selección de Países Bajos.

¿Cuándo debuta la Selección de Países Bajos en el Mundial 2026?

La Selección de Países Bajos, que hace parte del grupo F de la Copa del Mundo junto a Japón, Suecia y Túnez, debutará el domingo 14 de junio.

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Su primer partido será vs. Japón, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Dallas Stadium.

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