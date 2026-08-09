Vasco da Gama vs. Santa Fe: fecha y hora de la vuelta

Santa Fe ya tiene fecha y hora para buscar en Brasil el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo bogotano visitará a Vasco da Gama el martes 15 de septiembre, después del empate 0-0 en el partido de ida disputado en El Campín.

El resultado dejó la serie completamente abierta y obligará al conjunto cardenal a buscar su clasificación en territorio brasileño, donde tendrá que superar un escenario que se espera tenga una fuerte presencia de aficionados locales.

¿Cuándo vuelven a jugar Vasco da Gama y Santa Fe?

El partido de vuelta entre Vasco da Gama y Santa Fe se disputará el martes 15 de septiembre de 2026, desde las 5:00 de la tarde, hora de Colombia.

El compromiso tendrá como escenario el São Januário, en Río de Janeiro, estadio en el que el conjunto brasileño buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente ronda.

El escenario fue inaugurado en 1927 y, tras diferentes trabajos de remodelación, actualmente tiene capacidad para 21.880 espectadores.

Para Santa Fe será una nueva prueba fuera de casa después de haber dejado la serie empatada en Bogotá. El 'cardenal' tendrá que conseguir una victoria para avanzar directamente o llevar la definición a los penales en caso de repetirse un empate.

¿Cómo quedó la serie entre Santa Fe y Vasco?

El primer partido terminó 0-0, un resultado que dejó un sabor agridulce para Santa Fe por las oportunidades que tuvo durante los 90 minutos.

El equipo bogotano consiguió generar situaciones de peligro, pero no logró convertirlas. Incluso llegó a marcar, aunque el tanto fue invalidado por fuera de lugar.

Vasco, por su parte, llegó a Bogotá con varios ausentes de sus titulares pensando también en su compromiso por el Brasileirao. Para la vuelta se espera una formación mucho más cercana a la principal, lo que aumenta el desafío para el cuadro colombiano.

Entre los futbolistas que podrían tener protagonismo aparece el colombiano Carlos Andrés Gómez, quien milita en Vasco da Gama.

El objetivo del equipo cardenal es regresar a una semifinal internacional después de ocho años. La última vez que Santa Fe llegó a esa instancia de la Copa Sudamericana fue en 2018, cuando enfrentó a Junior de Barranquilla.

Además, el conjunto bogotano ya demostró en esta edición que puede sobrevivir a una serie después de no conseguir ventaja en casa. En los octavos de final empató 0-0 con River Plate en Bogotá, igualó 1-1 en Buenos Aires y posteriormente consiguió la clasificación mediante los penales.

Ahora tendrá que repetir la fórmula, aunque esta vez en Río de Janeiro y ante un Vasco que contará con el respaldo de su público.

El martes 15 de septiembre, desde las 5:00 p. m., Santa Fe se jugará en Brasil el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana.