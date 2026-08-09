Gustavo Puerta marcó gol en su debut como titular en Grecia: vea la anotación

Gustavo Puerta tuvo un estreno soñado como titular en Grecia: el volante colombiano marcó su primer gol con su nuevo equipo en el triunfo 3-0 sobre Volos NFC, por la segunda fecha de la fase de Liga.

El mediocampista de la Selección Colombia fue uno de los destacados del encuentro y recibió una calificación de 7,6 después de completar una actuación en la que también sobresalió por su precisión con el balón.

¿Cómo fue el gol de Gustavo Puerta en Grecia?

Puerta apareció en el minuto 68 para marcar el tercer tanto de su equipo y ponerle cifras prácticamente definitivas al partido frente a Volos NFC.

Su presentación tuvo además un detalle especial: fue la primera vez que el técnico José Luis Mendilibar lo incluyó como titular desde su llegada al club.

La actuación del colombiano terminó dos minutos después de su gol. Mendilibar decidió sustituirlo en el minuto 70 y Puerta se retiró del terreno de juego entre los aplausos de los aficionados.

El tanto llegó en un momento importante para el volante, que buscaba despejar las dudas que había generado su reciente llegada al fútbol griego.

¿Qué estadísticas dejó Gustavo Puerta en su debut?

Más allá de la anotación, el mediocampista tuvo una participación constante durante los minutos que permaneció en cancha.

Uno de los datos más destacados fue su 91 % de efectividad en los pases, al completar 60 de los 66 que intentó. También realizó dos barridas y ganó ambas, recuperando la posesión para su equipo.

Las plataformas de estadísticas le otorgaron una valoración de 7,6, una muestra del buen rendimiento que tuvo en su primera aparición como titular.

Con este resultado, su equipo llegó a siete puntos en tres partidos y se mantiene en la tercera posición del campeonato. El próximo reto será el sábado frente a OFI Crete, por la cuarta jornada.

El buen comienzo del colombiano en Grecia llega justo cuando se acerca una nueva convocatoria de la Selección Colombia.

En los próximos días se conocerá la primera lista de jugadores de Néstor Lorenzo después de la participación de la Tricolor en el Mundial de 2026. Puerta fue uno de los futbolistas que tuvo protagonismo con el combinado nacional durante la Copa del Mundo.

Su nuevo momento en Grecia podría convertirse, entonces, en un argumento a favor para mantenerse dentro de los planes del entrenador argentino.

Por ahora, el volante ya dio su primer golpe con su nuevo club: gol en su debut como titular, victoria 3-0 y ovación de la afición.