Participante de La Casa de los Famosos preocupó al aparecer en silla de ruedas

El mundo del entretenimiento tiene los ojos puestos sobre el famoso José Miel, exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, quien reapareció en redes sociales tras una larga ausencia de estas.

El reconocido actor y cantante no solo volvió a compartir contenidos en su Instagram, pues ya ha generado toda una ola de reacciones al aparecer sobre una silla de ruedas y sin cabello en su cabeza.

¿Qué le pasó a José Miel?

Hay gran conmoción por el presunto estado de salud del hombre, quien no publicaba nada en sus redes sociales desde el pasado 28 de julio. Sin embargo, en las horas más recientes, fue posteado un video en donde se le observa sobre una silla de ruedas, con una bata de hospital, una cobija y sin pelo en su cabeza.

Gracias Dios, gracias a la vida, gracias ángel, fueron las palabras del hombre en la publicación.

Por supuesto, el clip ya ha generado decenas de especulaciones en redes sociales en donde cientos de usuarios afirman que su imagen sería el reflejo de un nuevo personaje ficticio que, al parecer, estaría interpretando para alguna producción.

Así mismo, varios comentarios señalan específicamente el estado de sus uñas ya que las mantiene con el mismo largo y los diseños que usualmente suele utilizar cuando va a eventos o crea videos.

No obstante, hay quienes aseguran que el famoso estaría atravesando por un presunto procedimiento médico que lo habría llevado a perder su cabello y a mantener un color pálido en su rostro. En el video, Jose Miel solo se limita a mirar por la ventana que tenía a su lado con música instrumental de fondo.

Reacciones al estado de José Miel

Las reacciones no han parado de generarse desde que el video fue compartido en su cuenta oficial. Este fue el caso de la famosa Zulma Rey, quien hizo saber su inquietud por determinar si se encuentra bien de salud o si se trata del vestuario de un personaje.

Hasta el momento, el hombre no se ha pronunciado sobre el asunto ni ha dado declaraciones que confirmen o desmientan que su condición se debe a una posible afectación en su estado de salud.