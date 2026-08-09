Luego de que se conociera el decreto 1368 de 2026 firmado por el presidente Abelardo de la Espriella

este 8 de septiembre sobre el porte de armas.

Levantan suspensión general para el porte de armas de fuego en Colombia

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El Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) informó, mediante un comunicado, que fue levantada la suspensión general del porte de armas de fuego en el país.

La nueva indicación señala que quienes cuenten con un permiso de porte vigente podrán llevar consigo su arma, siempre y cuando cumplan con las condiciones y restricciones establecidas por la ley.

El comunicado aclara que, bajo estas circunstancias, no será necesario tramitar permisos especiales adicionales para ejercer el porte autorizado.

El Comando General de las Fuerzas Militares aclaró en el documento que aquellas personas que actualmente tengan el permiso de porte vencido deberán revalidarlo ante una Seccional del DCCAE.

El trámite tendrá que ser realizado previamente mediante el registro en el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones (SIAEM).

Las autoridades explicaron detalladamente que el levantamiento de la suspensión no significa que exista una autorización general para que cualquier ciudadano pueda portar armas de fuego.

Es decir, que la medida no elimina los requisitos legales ni permite que cualquier ciudadano tenga en su poder un arma sin contar con el permiso correspondiente.

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“Esta medida no constituye una autorización general para el porte de armas. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán los controles para verificar la vigencia y legalidad de los permisos y adoptar las medidas correspondientes frente a cualquier incumplimiento”, se lee en el comunicado.

Adicionalmente, se aseguró que las autoridades van a mantener el control respectivo para comprobar que los permisos sean vigentes y que el porte de armas sea legal.