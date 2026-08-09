Momentos de tensión para Independiente Medellín: avión no pudo aterrizar en Pasto tras varios intentos

Independiente Medellín vivió momentos de tensión durante su viaje a Pasto, donde tiene previsto enfrentar al Deportivo Pasto este miércoles 9 de septiembre por la Copa Colombia.

El avión que transportaba a la delegación del equipo antioqueño no logró aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño y finalmente tuvo que regresar a Cali.

La situación obligó a modificar los planes del Poderoso a pocas horas del compromiso. El plantel pasará la noche en la capital del Valle del Cauca y tendrá que intentar nuevamente su traslado a territorio nariñense durante la mañana del miércoles.

Avión de Independiente Medellín no pudo aterrizar en Pasto

El vuelo tenía previsto aterrizar aproximadamente a las 3:55 de la tarde. Sin embargo, se presentaron varios intentos fallidos de aproximación, por lo que la aeronave terminó regresando a Cali.

Independiente Medellín confirmó lo sucedido a través de sus canales oficiales y explicó cuál será el nuevo itinerario del equipo.

“Tras tres intentos fallidos de aterrizaje en la ciudad de Pasto, el avión que nos transportaba tuvo que regresar a la ciudad de Cali”, informó el club.

Aunque algunas versiones señalaron que fueron cuatro los intentos, el comunicado oficial del DIM habla específicamente de tres intentos fallidos de aterrizaje.

¿Qué pasará con el partido Deportivo Pasto vs. Medellín?

Pese al contratiempo, la planificación del club contempla viajar nuevamente a Pasto antes del encuentro por Copa Colombia.

“El equipo pasará la noche en la capital del Valle y este miércoles sobre las 10:00 a.m. tomará vuelo nuevamente a la ciudad de Pasto para el juego de Copa”, agregó Independiente Medellín.

De esta manera, el equipo deberá completar su desplazamiento el mismo día del compromiso, una situación que modifica la preparación inicialmente prevista.

Por ahora, Independiente Medellín mantiene su intención de llegar a Pasto este miércoles y disputar el encuentro correspondiente a la Copa Colombia, programado a las 8 y 10 p.m.