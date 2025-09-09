CANAL RCN
Deportes Video

Video | Garrafal error de Kevin Mier le dio el segundo gol a Venezuela ante Colombia

El golero de la tricolor se equivocó y el delantero de la Vinotinto aprovechó.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
06:50 p. m.
Este martes 9 de septiembre, Venezuela se juega la vida ante Colombia en busca de la clasificación al Mundial de 2026. La Vinotinto necesita una victoria para conseguir el tiquete del repechaje de la que sería su primera copa del mundo.

Desde los primeros minutos, el equipo de Batista salió como una tromba a conseguir el primer tanto de la noche. Gracias a la figura de Salomón Rondón, quien ganó un esférico y cedió este a Telasco quien sacó un remate que se incrustó en el ángulo.

Arrancó con todo Venezuela: así fue el golazo vs. la Selección Colombia al minuto 2
Tras el 1-0 en contra, Colombia despertó rápidamente y mediante Yerry Mina igualó las acciones. El central ganó un balón por los aires y remató de cabeza de manera certera para dejar sin posibilidad alguna al portero rival.

No obstante, la alegría no duró mucho en la tricolor, pues un minuto más tarde, el portero Kevin Mier cometió un garrafal error al soltar un esférico dentro del área y darle pie a Martínez de anotar el segundo.

 

 

