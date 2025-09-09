Arrancó con todo Venezuela: así fue el golazo vs. la Selección Colombia al minuto 2

La Selección de Venezuela está enfrentando a la Selección Colombia en el estadio Monumental de Maturín y, por ahora, se está quedando con el cupo de repechaje.

El seleccionado venezolano necesita sumar de a tres para seguir soñando con su presencia en el Mundial 2026 o empatar y que Bolivia no logre sumar de a tres puntos vs. Brasil.

Y, hasta el momento, está cumpliendo su objetivo debido a que salió a buscar el partido desde el primer segundo y a los dos minutos abrió el marcador con un soberbio remate de Telasco Segovia.

Así fue el gol con el que Venezuela abrió el marcador vs. la Selección Colombia

Cuando estaban cerca de cumplirse los dos minutos de partido en Maturín, Venezuela lanzó un balón largo y Salomón Rondón, el goleador de la selección local, recepcionó y habilitó sobre la derecha a Telasco Segovia.

Fue así como el jugador del Inter Miami ingresó al área, se deshizo de las marcas y, tras rematar con su pie derecho, acomodó el balón en uno de los ángulos del arco defendido por Kevin Mier.

¿Cómo está quedando la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con la victoria de Venezuela contra Colombia?

Con estos tres puntos que está consiguiendo Venezuela, la 'vinotinto' va llegando a 21 puntos, los cuales le permiten acomodarse mejor en la séptima posición y, por el momento, quedarse con el repechaje.

Mientras tanto, Bolivia, que está empatando vs. Brasil en El Alto, está quedando eliminada con 18 puntos y la Selección Colombia sigue en la sexta posición con los mismos 25 puntos a los que llegó en la jornada anterior.

