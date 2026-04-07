Mujer estadounidense señalada de cometer delitos sexuales con menores fue inadmitida en Medellín

Los controles migratorios en los principales aeropuertos del país permitieron detectar a una ciudadana estadounidense que fue inadmitida cuando intentaba ingresar a Colombia luego de que los oficiales comprobaran que aparecía registrada como ofensora sexual de menores de edad.

RELACIONADO Medicina Legal reveló las torturas que sufrió un niño antes de ser asesinado por su madre en Medellín

El procedimiento hace parte de las acciones para impedir el ingreso de personas que puedan representar una amenaza para la seguridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres.

¿Quién era la mujer a la que le negaron la entrada al país?

El caso ocurrió en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, donde oficiales de Migración Colombia adelantaban los controles habituales de ingreso de viajeros.

Durante la verificación de antecedentes en los sistemas de información, las autoridades encontraron que una ciudadana procedente de Estados Unidos registraba una anotación en la plataforma Angel Watch, sistema que alerta sobre personas condenadas o señaladas por delitos sexuales contra menores de edad.

Tras confirmar esa información, los oficiales aplicaron la medida administrativa de inadmisión, impidiendo su ingreso al territorio colombiano y ordenando su retorno inmediato en un vuelo hacia Estados Unidos.

Según Migración Colombia, esta es la segunda mujer a la que se le niega el ingreso al país por este motivo.

¿Por qué las autoridades reforzaron estos controles?

La inadmisión hace parte de una estrategia con la que Migración Colombia busca frenar el ingreso de ciudadanos extranjeros que puedan representar riesgos para la población, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

RELACIONADO Hospital de Santa Marta lanzó alerta tras hallar extraños signos en el cuerpo de una niña que llegó sin vida

La entidad explicó que sus oficiales fortalecieron los procedimientos de control migratorio para detectar oportunamente personas relacionadas con delitos como la explotación sexual, la trata de personas, afectaciones al orden público y otras actividades ilícitas.

¿Qué otros casos fueron detectados durante la semana?

Además de este caso, Migración Colombia inadmitió a otros cuatro ciudadanos extranjeros en el aeropuerto José María Córdova.

Tres de ellos, provenientes de Estados Unidos, fueron devueltos luego de que las entrevistas migratorias permitieran establecer que su verdadero propósito era realizar turismo con fines de explotación sexual en Medellín.

El quinto caso corresponde a un ciudadano peruano que pretendía ingresar al país para desarrollar actividades laborales sin la visa correspondiente.

Durante el procedimiento manifestó que planeaba desplazarse hacia los municipios de Segovia y Mutatá, en Antioquia, para trabajar en minas de oro no acreditadas en el Registro Minero Nacional, situación relacionada con minería ilegal.