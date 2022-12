¿Fue asesinado? Hermano de periodista muerto en Catar dio su versión

Durante los últimos días se ha generado todo tipo de polémica por el fallecimiento de Grant Wahl, periodista estadounidense que perdió la vida en el juego entre Argentina frente a Países Bajos, luego de tener una descompensación de salud, la cual le causo la muerte a pesar de los intentos de reanimación que se le hicieron en el escenario deportivo.

Tras el fallecimiento del estadounidense, Eric Wahl, hermano del reconocido periodista, dio las versiones de lo ocurrido con su hermano, donde aseguró que espera ayuda de los médicos de Estado Unidos para poder tener un dictamen correcto y no creer en las diferentes versiones que han corrido por los medios de comunicación.

En medio de la incertidumbre por la muerte de su hermano, Eric se expresó por medio de su cuenta de Twitter y se retractó de las declaraciones dadas hace algunos días, donde afirmó que su familiar había sido asesinado en el país de Medio Oriente, teniendo en cuenta las últimas conversaciones que sostuvo con el comunicador.

"En cuanto me enteré de su muerte, lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que G dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro", afirmó por medio de su cuenta de Twitter.

Vale recordar que hace unos días, Eric había publicado un video en su cuenta de Instagram, afirmando que su hermano estaba en buen estado de salud y que presuntamente había recibido amenazas de muerte, razón por la cual creció la hipótesis que fue asesinado en pleno Mundial de Catar 2022.

Ahora, los familiares del reconocido periodista esperan que los Estados Unidos puedan encontrar la causa de la muerte de Grant, pues todavía siguen en la incógnita de por qué motivos falleció al momento que estaba cubriendo un partido de cuartos de final de la Copa del Mundo.

"Nuestra familia esperará noticias de los médicos estadounidenses y confiamos en que la gente del Gobierno estadounidense con la que hemos estado en contacto está haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener respuestas", agregó el hermano.

Apoyo a la comunidad LGTBIQ+ en pleno Mundial

Por medio de un blog, Grant Wahl, dio a conocer que las autoridades de Doha, Catar, le prohibieron el ingreso a un escenario deportivo por cargar una camiseta con los colores del arcoíris, haciendo referencia a las diferentes discriminaciones que se han realizado en el país de Medio Oriente, razón por la cual, estuvo detenido algunas horas.

Vale señalar, que, en el video por Eric, confirmó que era gay y por tal motivo su hermano decidió llevar esta camiseta a la cita mundialista.

Le puede interesar: No hay derecho: la millonada que ganará Cristiano por cada minuto que pase en Arabia