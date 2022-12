Video: Cristiano Ronaldo ya tiene claro a quién le hará fuerza en la final del Mundial

La eliminación de la Selección de Portugal del Mundial de Catar 2022 ha dejado varios comentarios y tristeza en los seguidores de Cristiano Ronaldo, los cuales soñaban con que su gran ídolo pudiera levantar el trofeo de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que este fue el último Mundial que jugó CR7.

Tras la eliminación de Portugal de la cita mundialista, Cristiano Ronaldo salió de tierras cataríes con destino a España, con el objetivo de pasar una temporada vacacional con su familia y poder conseguir un club para el 2023, pues vale recordar que el delantero rescindió su contrato con el Manchester United hace algunos meses.

Pues mientras Cristiano Ronaldo sigue en la búsqueda de un club para el próximo año, en las últimas horas de ha hecho viral un video que los cibernautas han desempolvado del baúl de los recuerdos. En abril de 2018, el astro portugués hizo un en vivo por su cuenta personal de Instagram acompañado de su novia Georgina Rodríguez, donde reveló un amor eterno por la Argentina.

En medio de la transmisión con su esposa, el exjugador del Real Madrid aseguró que ama Argentina, país que jugará la final de la Copa del Mundo el próximo domingo y que posiblemente tenga el apoyo del astro portugués, ya que durante el en vivo confesó su gran cariño por el país sudamericano: “amo a Argentina. La gente piensa que no me gusta Argentina, pero me gusta mucho”, agregó Cristiano Ronaldo.

Además, vale recordar que la actual pareja del exjugador del Manchester United es de Argentina y en varias oportunidades han viajado al sur de continente para pasar fechas especiales, lo cual ha hecho que el corazón de CR7 tenga un espacio para el país sudamericano.

Cristiano Ronaldo entrena con el Real Madrid

Mientras el empresario de Cristiano Ronaldo sigue en la tarea de encontrar un club para el 2023, el jugador de la Selección Portugal sigue poniéndose en forma, razón por la cual pidió autorización para entrenar en la sede deportiva Valdebebas del Real Madrid, lo que ha hecho que se generen rumores con un posible regreso de CR7 a las toldas ‘merengues’.

Según lo informado por varios medios internacionales, hasta el momento no hay ningún acercamiento entre el entorno de Cristiano y las directivas del Real Madrid para una posible contratación.

