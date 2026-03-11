Hinchas de Junior se fueron a los golpes en medio de la derrota ante Atlético Nacional

Junior cayó de manera estrepitosa este miércoles en su casa ante el nuevo líder del campeonato colombiano, Atlético Nacional. Los tiburones perdieron por goleada y llevaron a su gente a perder la paciencia.

Más allá del tema futbolístico, la mirada se centró en la violenta pelea que se llevó a cabo en las tribunas del Romelio Martínez entre hinchas del mismo equipo.

En varias grabaciones que se publicaron en redes sociales, se vio a un grupo de hinchas correr por la tribuna oriental. Allí, varios aficionados se enfrentaron a puños, generando pánico entre otros que buscaron la manera de evitar la trifulca.

"Patadas y puños volaron en el entretiempo del partido mientras junior apenas perdía por la mínima diferencia. Los disturbios se dan luego de varias quejas de aficionados de oriental que se quejaban por la presencia de la hinchada del frente rojiblanco en la tribuna", contaron aficionados presentes en el escenario.

Video de la pelea de hinchas de Junior en las tribunas

Se espera que la DIMAYOR tome cartas en el asunto y emita una sanción en contra del club para los próximos juegos de la liga colombiana.

En cuanto a lo futbolístico, Junior deberá pasar la página y enfocarse en lo que será su siguiente juego, el cual también será de local.

Los tiburones se medirán ante Fortaleza el próximo domingo 15 de marzo desde las 8:30 de la noche.