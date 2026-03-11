Dragoneante del Inpec cayó con 26 kilos de marihuana en su camioneta: llevaba 50 bloques listos

Un operativo adelantado por la Policía permitió la captura en flagrancia de un dragoneante activo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que transportaba una gran cantidad de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo el 6 de marzo, en coordinación con unidades de la SIPOL de la Policía Metropolitana de Tunja, en medio de acciones operativas contra el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante la intervención, los uniformados interceptaron al funcionario cuando se movilizaba en una camioneta roja, vehículo en el que transportaba varios paquetes con droga.

Dragoneante del Inpec cayó con 26 kilos de marihuana en su camioneta

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado es miembro activo del Inpec en el grado de dragoneante y está adscrito al centro carcelario y penitenciario de máxima seguridad El Barne, ubicado en el municipio de Cómbita, Boyacá.

En el momento del procedimiento, el funcionario se movilizaba en una camioneta marca Jetour, en cuyo interior fueron encontrados tres objetos similares a maletas.

Al revisar estos elementos, los uniformados descubrieron que en su interior estaban ocultos 26 kilogramos de marihuana, una cantidad considerable del estupefaciente.

La droga se encontraba distribuida en 50 bloques prensados, lo que, según las autoridades, evidencia que estaba lista para su posterior procesamiento y distribución.

Con esta incautación, las autoridades confirmaron que se logró sacar de circulación más de 26.000 dosis de estupefacientes, las cuales presuntamente iban a ser manufacturadas y distribuidas en la ciudad de Tunja y en toda su área metropolitana.

¿Qué más le encontraron dentro del vehículo?

Durante el operativo también fueron incautados varios elementos que quedaron en poder de las autoridades como material probatorio dentro del proceso.

Entre los elementos decomisados se encuentran:

26 kilogramos de marihuana.

Una camioneta marca Jetour, utilizada para el transporte del estupefaciente.

Un teléfono celular marca Apple.

El funcionario fue capturado en situación de flagrancia y quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras avanzan las investigaciones alrededor de este caso.