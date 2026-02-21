VIDEO| Therian fue captado comiendo croquetas de perro

Desde que los 'therians' se viralizaron en las redes sociales, no solo han circulado una gran cantidad de videos, sino que también esas personas han comenzado a organizar encuentros.

En los últimos días, varios 'therians' se reunieron en la Ciudad Universitaria, en México, y uno de ellos no solo hizo sonidos de perro y caminó como ese animal, sino que comió croquetas.

Toda esa situación quedó registrada en un video que sigue circulando en las redes sociales y ya tiene más de 3.000 likes y 890.000 reproducciones.

En video: así fue como un 'therian' comió croquetas de perro en México

En la grabación viral se ha podido apreciar que una persona tenía una bolsa de croquetas de perro y que fue acomodando ese alimento en una de sus manos para que el 'therian' lo ingiriera.

Este autodenominado 'therian' comió al menos tres bocados y, además, realizó varias vueltas en el pasto como un canino.

Asimismo, permitió que las personas que estaban a su alrededor interactuaran con él e, incluso, posteriormente, atendió algunas entrevistas.

Este es el video que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales:

¿Qué son los 'therians?

Los 'therians' son personas que tanto a nivel identitario como psicológico sienten que son un animal y deciden actuar como él.

Este tipo de individuos utilizan máscaras y disfraces para verse como ese ser vivo que quieren imitar y caminan igual por las calles.

Sin embargo, pese a que en las últimas semanas fue que está tendencia se hizo viral, se ha conocido que surgió desde los años 90.

Es así como varios psicólogos se encuentran analizando lo que ha ocurrido con esa 'moda' a lo largo de la historia, pero, hasta ahora, los puntos de vista son diversos.

No obstante, muchos han indicado que no detendrán los estudios hasta encontrar cuál es la causa por la que esas personas sienten que son animales.