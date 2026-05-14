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Video: futbolista del Pasto pateó a hincha tras invasión de cancha

Futbolista del Deportivo Pasto lanzó patada a hincha que invadió cancha. El momento quedó captado en video.

video futbolista pasto pateando a hincha invasión
Fotos: captura pantalla X @insolado

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
07:06 a. m.
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La eliminación del Deportivo Pasto ante Deportes Tolima terminó en caos en el estadio Departamental Libertad. Tras el pitazo final, varios aficionados ingresaron al terreno de juego y uno de los jugadores del cuadro nariñense reaccionó lanzándole una patada a un hincha que lo encaró agresivamente.

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El hecho quedó registrado en videos grabados desde las tribunas y rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Qué pasó entre el futbolista del Pasto y el hincha?

La tensión explotó apenas terminó el compromiso que dejó eliminado al Deportivo Pasto de la Liga BetPlay I-2026. Mientras algunos jugadores se despedían en la cancha, un grupo de aficionados invadió el terreno de juego para reclamar por la derrota.

En medio de la confusión, un hincha ingresó hasta donde estaban varios futbolistas del conjunto local y comenzó a increpar a uno de ellos de manera agresiva.

Las imágenes muestran cómo el jugador intenta confrontar verbalmente al aficionado, pero segundos después termina reaccionando con una patada mientras buscaba apartarlo.

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El momento provocó aún más tensión dentro del estadio y obligó a la intervención de personal de seguridad y autoridades presentes en el escenario deportivo.

Aunque no se reportaron futbolistas lesionados, las autoridades confirmaron al menos 10 personas capturadas tras los disturbios ocurridos al finalizar el encuentro.

¿Qué sanciones podría recibir Deportivo Pasto?

La invasión de cancha podría traer consecuencias importantes para el Deportivo Pasto. Según los reglamentos de Dimayor, el club local es responsable de garantizar la seguridad dentro del estadio y evitar el ingreso de aficionados al campo de juego.

Por esa razón, el equipo nariñense se expone a sanciones económicas e incluso a posibles cierres parciales o totales del estadio para el próximo semestre.

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El incidente empañó la clasificación de Deportes Tolima, que logró imponerse 0-2 en condición de visitante y cerró la serie con un marcador global de 0-3 gracias a los goles de Jersson González y Juan Pablo Torres.

El equipo dirigido por Lucas González mostró solidez defensiva durante la llave y ahora enfrentará a Atlético Nacional en semifinales.

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